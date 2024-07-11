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Tarihi konağın çatısı alevlere teslim oldu

DENİZLİ - Denizli'nin Buldan ilçesinde, tarihi konakta çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle söndürülen yangın sonucunda tarihi konağın çatısı hasar gördü.

Yangın, Buldan ilçesi Dört Eylül Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre tarihi konağın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alev ve dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ve Buldan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin alevlere kısa sürede müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Tarihi konakta çıkan yangın sonucunda çatının hasar gördüğü öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.