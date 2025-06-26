Tarihi Kumaşçı Dükkanı: 50 Yıldır Dostlukların Merkezi

Erzincan'da yarım asrı aşkın süredir faaliyet gösteren tarihi kumaşçı dükkanı, sadece alışveriş yapılan bir mekan olmanın ötesine geçerek değişen modaların değil, üç kuşaktır süren dostlukların, güvenin ve hatıraların buluşma noktası haline geldi.

Kumaşçılık mesleğini dedesinden devralan Selim Mert Baydemir, mesleğin hem dedesinden hem babasından kendisine kaldığını belirterek aile mirasını sürdürdüğünü belirtti. Mert Baydemir, "Bu işler bana dedemden kaldı. Dükkan da dedemden kaldı. Dedem aşağı çarşıda başlamış. Bu dükkan benim bildiğim kadarıyla 50 yıldan fazla işliyor. Babam 50 yıl işletti, sonrasında vefat etti ve ben devraldım" ifadelerine yer verdi.

Baydemir, bazı müşterilerin hala dükkanı dedesinin adıyla andığını belirterek, "Müşterilerimiz bazen gelip 'Selim'in yeri' diyor, yani dedemin adıyla burayı anıyorlar. Dedemden, babamdan alışveriş yapanlar şimdi benden alışveriş yapıyor. Almanya'dan, Fransa'dan, hatta Viyana'dan gelen müşterilerimiz var" şeklinde konuştu.

Dükkanın yalnızca bir ticaret alanı değil, aynı zamanda bir kültürün devamı olduğuna dikkat çeken Baydemir, aile mirası kumaşçı dükkanını "modanın değil, dostluğun adresi" olarak belirtti. Baydemir, "Burası 50 yıldır değişen modaların değil, değişmeyen dostlukların adresi. İnşallah bizden sonra da uzun yıllar devam eder" dedi. - ERZİNCAN