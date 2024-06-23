Tarihi Odunpazarı Evleri\'nde Kurban Bayramı Durgun Geçti

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Eskişehir'in simgelerinden olan Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesindeki esnaf, yoğun olmasını beklediği Kurban Bayramı'nda daha durgun ve sakin günler geçirdi.

Turistlerin uğrak noktalarından Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde Kurban Bayramı durgun geçti. Üniversite ve lise sınavlarının ardından işlerin yoğunlaşmasını bekleyen esnaf, öngördüğü turist ve müşteri akışının oluşmaması nedeniyle hayrete düştü. Son yılların en sakin bayramını geçirdiklerini ifade eden işletmeciler, yaz sezonunu hala açamadıklarını ancak ilerleyen günlerde işlerin düzelmesini umut ettiklerini dile getirdi.

"Bayram bizim umudumuzdu"

Lületaşı ustası Erol Güler, "İşler güçler biraz sıkıntılı. Bayram bizim umudumuzdu. Ama maalesef bayram tatilinin 9 günü oluşu insanların denizli yerlere gitmesine ve bizi terk etmesine neden oldu. Yani esnaf sezonu açamadı. Bu durgunluk bayram öncesinden başlamıştı. Bayram öncesi lise ve üniversite sınavları derken bu olay işleri biraz sıkıntıya soktu. Dolayısıyla çok durgun bir bayram geçirdik. Belki de bayram süresince Eskişehir'e 100 bin turist girişi bile olmadı" dedi. - ESKİŞEHİR