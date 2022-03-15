Tarihi Salı Pazarı çiçeklerle renklendi - Son Dakika
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Tarihi Salı Pazarı çiçeklerle renklendi

15.03.2022 14:44
Tarihi Salı Pazarı çiçeklerle renklendi

Baharı müjdeleyen cemrenin toprağa düşmesi ile birlikte Aydın'daki pazarlar da renklenmeye başladı.

Baharı müjdeleyen cemrenin toprağa düşmesi ile birlikte Aydın'daki pazarlar da renklenmeye başladı. Baharın müjdecisi olan renk renk canlı çiçekler tezgahlarda yerini alırken, çiçeklere vatandaşların ilgisi de yoğun oldu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kurulan tarihi Salı pazarı rengarenk ve çeşit çeşit çiçeklerle renklendi. Vatandaşlar evlerinin balkonlarını ve bahçelerini güzelleştirmek için canlı çiçek arayışına başladı. Rengarenk çiçekler Salı Pazarı'nda görücüye çıkarken, hemen hemen her sokakta yer alan çiçek satıcıları pazarın ilgi odağı oldu. Birçok çeşit çiçek tezgahları süslerken, çiçeklerin kokusu ise sokakları sardı. Baharla birlikte gelen çiçek dikme ve toprak yenileme döneminde satışların her zamankinden daha fazla olduğunu belirten çiçek satıcıları satışlarının her geçen gün arttığını belirtti. - AYDIN

Tarihi Salı Pazarı çiçeklerle renklendi
Tarihi Salı Pazarı çiçeklerle renklendi
Tarihi Salı Pazarı çiçeklerle renklendi
Tarihi Salı Pazarı çiçeklerle renklendi
Tarihi Salı Pazarı çiçeklerle renklendi

YORUMLAR
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Bu da 'mutfak doktoru' Bu da 'mutfak doktoru' AYDIN'DA KURULACAK ORGANİZE SERALARDA YILLIK 10 BİN TON YAŞ SEBZE ÜRETİLECEK AYDIN'DA KURULACAK ORGANİZE SERALARDA YILLIK 10 BİN TON YAŞ SEBZE ÜRETİLECEK

Efeler, Aydın, Salı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tarihi Salı Pazarı çiçeklerle renklendi - Son Dakika


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