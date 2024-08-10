Tarihi Taş Mektep Bahçesi İçkicilerin Mekanı Oldu - Son Dakika
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Tarihi Taş Mektep Bahçesi İçkicilerin Mekanı Oldu

Tarihi Taş Mektep Bahçesi İçkicilerin Mekanı Oldu

Bilecik'te 2. Abdülhamid döneminde yapılan ve restorasyonu tamamlanan tarihi Taş Mektebin bahçesi içkicilerin mekanı haline geldi. Bahçede içki içen ve çöplerini atan kişiler, sokak sakinlerinin tepkisine neden oldu.

10.08.2024 13:43
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Bilecik'te 2. Abdülhamid döneminde yapılan ve restorasyonu tamamlanan tarihi Taş Mektebin bahçesi içkicilerin mekanı oldu.

Bilecik'te 2. Abdülhamid döneminde yapılan ve bir zamanlar Malhatun Okulu olarak da hizmet veren tarihi 'Taş Mektep' binası 2020 yılında İl Özel İdaresi tarafından restorasyonu tamamlanarak Kuran Kursu olarak hizmet vermeye başlamıştı. Şu an boş olan tarihi binanın bahçesi adeta içkicilerin mekanı olurken, bu duruma sokak sakinleri tepki gösterdi. Bahçe içinde bulunan banklarda gece içki için kimliği belirsiz kişiler ayrıca çöplerini de bu alana bırakıyor. İçki şişelerin yanı sıra yedikleri karpuz, çekirdek kabuklarını yere atan şahsılar adeta Mektebin bahçesi mesken tuttu. Bu duruma bahçe etrafında oturan sakinler tepki gösterirken, buraya çözüm bulmalarını istediler. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tarihi Taş Mektep Bahçesi İçkicilerin Mekanı Oldu - Son Dakika

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