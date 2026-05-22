İzmir'de "Meslek Fabrikası" Binasında Tahliye Başladı

22.05.2026 13:07  Güncelleme: 13:50
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Meslek Fabrikası olarak kullandığı tarihi un fabrikası binasının mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçmesiyle belediyeye ait eşyalar polis eşliğinde tahliye edilmeye başlandı.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek "Meslek Fabrikası" olarak kullanılan Halkapınar'daki tarihi un fabrikası binasında, mülkiyetin Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçmesinin ardından belediyeye ait eşyaların tahliyesine başlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Meslek Fabrikası binasında, mülkiyetin Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçmesinin ardından tahliye işlemlerine başlandı. Polis ekipleri eşliğinde belediyeye ait masa, sandalye, eğitim ekipmanları ve çeşitli malzemeler binadan çıkarılarak araçlara yüklendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "Meslek Fabrikası" olarak kullandığı binanın tapusunun Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesi sonrası belediye ile vakıflar arasında süreç yargıya taşınmıştı. Mülkiyetin vakıflara geçmesinin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay öncülüğünde bina önünde nöbet tutulmuş, belediye çalışanları ve bazı vatandaşlar günlerce bölgede bekleyişini sürdürmüştü.

Kaynak: ANKA

Belediye, Politika, 3. Sayfa, Kültür, Yerel, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 13:50:59. #7.12#
