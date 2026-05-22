İzmir'de "Meslek Fabrikası" Binasında Tahliye Başladı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek "Meslek Fabrikası" olarak kullanılan Halkapınar'daki tarihi un fabrikası binasında, mülkiyetin Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçmesinin ardından belediyeye ait eşyaların tahliyesine başlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Meslek Fabrikası binasında, mülkiyetin Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçmesinin ardından tahliye işlemlerine başlandı. Polis ekipleri eşliğinde belediyeye ait masa, sandalye, eğitim ekipmanları ve çeşitli malzemeler binadan çıkarılarak araçlara yüklendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "Meslek Fabrikası" olarak kullandığı binanın tapusunun Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesi sonrası belediye ile vakıflar arasında süreç yargıya taşınmıştı. Mülkiyetin vakıflara geçmesinin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay öncülüğünde bina önünde nöbet tutulmuş, belediye çalışanları ve bazı vatandaşlar günlerce bölgede bekleyişini sürdürmüştü.