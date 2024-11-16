Tarihi Yenişehir Çarşı Hamamı coşkulu törenle açıldı

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Yenişehir Belediyesi'nin girişimleriyle kısa bir süre içerisinde restorasyonu tamamlanan Tarihi Yenişehir Çarşı Hamamı coşkulu bir törenle açıldı. Törende konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "Bu şehirde yönetici olmak, aynı zamanda tarihi bir sorumluluk taşıyor. Tarihi Yenişehir Çarşı Hamamı'nı açıyor olmamız, işte bu sorumluluğun bir sonucudur" dedi.

Osmanlı'nın ilk başkenti olan Yenişehir'de bir eksiklik daha son buldu. Bursa'nın Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'in talimatıyla tarihi ve kültürel mirasın en önemli sembollerinden biri olan Tarihi Yenişehir Çarşı Hamamı bugün, coşkulu bir törenle hizmete açıldı. Açılış törenine, Başkan Ercan Özel'in yanı sıra, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Yenişehir İlçe Kaymakamı Hulusi Doğan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, İYİ Parti Bursa İl Başkanı İsmail Kaya, İlçe Garnizon Komutanı Albay İbrahim Feyzi Büğdüz, siyasi partilerin ilçe başkanları ve temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda Yenişehirli vatandaş katıldı.

"Tarihi sorumluluğumuzu biliyoruz"

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, açılış konuşmasına "Bugün, burada bizim için, ilçemiz için, tarihimiz için çok önemli bir açılışı gerçekleştirmek için toplandık. Hepiniz, bu tarihi güne hoş geldiniz" diyerek başladı. Yenişehir'in Osmanlı'nın yerleşik hayata geçtiği ilk şehir ve ilk başkenti olduğuna dikkat çeken Başkan Ercan Özel, "Bu şehirde yönetici olmak, aynı zamanda tarihi bir sorumluluk taşıyor. İşte biz bu sorumluluğu taşıyarak, hareket ediyor, adımlarımızı ona göre atıyoruz. Bugün burada Tarihi Yenişehir Çarşı Hamamı'nı açıyor olmamız, işte bu sorumluluğun bir sonucudur" dedi.

Başkan Özel, 7 ayda yaptıklarını anlattı

Göreve geldiği günden bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Ercan Özel, "Yenişehir'e şeffaf bir belediyecilik anlayışını getirdik. Yenişehir Belediye Meclisi artık sosyal medya hesaplarımızdan canlı olarak yayınlanıyor. Tüm Yenişehir halkı böylelikle Yenişehir Belediye Meclisi'nde neler yaşandığı anbean izleyebiliyor. Yenişehir'de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 300 Gram YESAŞ Ekmeği sadece 1 TL'den satılıyor. Hayvan Pazarı'na ruhsat aldık ve hayvancılık kenti Yenişehir'de Hayvan Pazarı'nın kapanmasını engelledik. Yenilenen mezbaha ile hijyenik ortamda hayvan kesimi yapılmaya başlandı. Parklarımıza güvenlik kameralarını takarak, hem çocuklarımızın daha güvenli bir şekilde parklarda oynamasını sağladık hem de ailelere güven verdik. Ruhsatsız ve kanunlara aykırı olarak çalıştırılan Suriyelilerin dükkanlarını kapatarak, ilçe esnafımızın rekabet gücünün kırılmasını engelledik. Yenişehir Belediyespor Voleybol Takımımızı kurarak TVF 2.Lig'de mücadele eder hale getirdik. 40 yıl sonra Tarihi Yenişehir Panayırı'nı tekrar ilçemize getirdik. Belediyemizdeki geçici işçilerin tam zamanlı çalışmasının önünü açtık. Sivil bir kent konseyinin kurulmasını sağladık" diye konuştu.

"Söz vermiştik, gerçekleştirdik"

Bugüne kadar yapılan sayısız hizmetin sadece birkaçını sayabildiğine vurgu yapan Başkan Ercan Özel, Yenişehir'e sevgiyle hizmet etmeye devam edeceklerini ifade etti. Uzun yıllardır, Yenişehir'de hamamın işletilmediğine değinen Başkan Ercan Özel, "Bizler, bu tarihi ilçeye gelen misafirlerimize ne yazık ki, 'Yenişehir'de hamam yok' demek zorunda kalıyorduk. Bugün bu sözü söylemeyeceğimiz ilk gün. Çünkü, bizler söz vermiştik. 'Yenişehir'e hamam kültürünü tekrar kazandıracağız' demiştik. Bugün verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. ve size şimdilik sadece şu kadarını söyleyeyim ki; bugün bir başlangıç yapıyoruz. Daha nice açılışları birlikte gerçekleştireceğiz. Yenişehir, yıllardır göremediği hak ettiği değeri bundan sonra sonuna kadar alacak" ifadelerini kullandı.

"Allah beraberliğinizi bozmasın"

Ercan Özel'in, Yenişehir Belediye Başkanı olduğu günden bu yana hep güzellikler için Yenişehir'e geldiğini söyleyen İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, "Hep iyi vesilelerle geliyoruz. Ona ve çalışma arkadaşlarına, mecliste destek verenlere Yenişehir'de birlik ve beraberlik oluşturarak Yenişehir için omuz veren herkese samimiyetle teşekkür ediyorum. Allah birliğinizi ve beraberliğinizi bozmasın. Bu güzel, anlamlı, tarihi tekrar ayağa kaldıran bu güzel hizmeti ortaya çıkardıkları için Başkanımızı ve çalışma arkadaşlarını tebrik ediyorum. Bu işler emekle, risk alarak geceyi gündüze katarak oluyor" açıklamasında bulundu.

Kaymakam'dan Özel'e teşekkür

İki gün önce göreve başlayan Yenişehir Kaymakamı Hulusi Doğan ise, "Hamam, Türk kültürünün vazgeçilmez bir parçasıdır. Osmanlı sağlığın sudan geldiğini çok iyi bildiği için suyun şifasını bildiği için, hüküm sürdüğü tüm şehirlerde hamam yaptırmış. Restorasyon çalışmasından sonra hem tarihimizi kültürümüzü tekrar yaşatan, bu konuda ilçede eksikliği duyulan hamamı tekrar Yenişehirlilere kazandıran Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Büyükşehir her zaman yanınızda olacak"

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız da "Tarihi Yenişehir Çarşı Hamamı'nın yeniden ilçeye kazandırılmasında emeği geçen başta Belediye Başkanımız Ercan Özel'e ve tüm mesai arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Biz de Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak tarihimize, kültürel mirasımıza sahip çıkan tüm projelerin yanında olacağımıza söz veriyorum. Bizler her zaman birlikte çalışmaya varız" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Tarihi Yenişehir Çarşı Hamamı ziyarete açıldı. Başkan Ercan Özel, protokol üyelerini hamamı gezdirdi. Daha sonra protokol üyeleri açılışa gelen vatandaşlara yemek ikramında bulundu. Bu sırada Yenişehir Osmanlı Mehter Takımı marşlar söylerken, açılış öncesi ve sonrasında Yenişehirli genç sanatçılar, Işılsu Çimen ve Yusuf Mete Yetim, piyano ve keman resitali verdi. - BURSA