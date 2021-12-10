Tarık Akan Gençlik Merkezi'nde dans kurslarına büyük ilgi - Son Dakika

İzmir'in Buca ilçesinde, üniversitelilerin ikinci adresi olan Tarık Akan Gençlik Merkezi'nde dans kursları başladı. Salsadan çaçaya, tangodan valse birçok dalda açılan kurslara gençler büyük ilgi gösterdi.

Buca'da öğrenim gören 80 bin üniversite öğrencisine açık olan Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezi, dans tutkunlarını buluşturdu. 2021-2022 öğrenim yılında da öğrencilerin uğrak noktası olan Tarık Akan ve Işılay Saygın Gençlik Merkezlerinin üyeleri için; tango, vals, salsa, çaça ve bachata kursları açıldı. Korona virüsü tedbirleri kapsamında üst düzey önlemlerin alındığı kurslara 100 öğrenci kaydı alındı. Tamamı ücretsiz olan kurslar, bir yıl boyunca haftada 2 gün düzenlenecek.

Öğrenciler için cazibe merkezi konumundaki merkezlerde, gençler neredeyse tüm ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılayabiliyor. Gençlik kulüpleri ile yeni kimlikler kazanan merkezlerde; kütüphane, ders çalışma alanı, bilgisayar odası, sinema salonları, oyun salonu, spor salonu, çamaşırhane, kafeterya, amfi tiyatro ve kurs odaları bulunuyor. Sinema dışındaki hizmetlerden 18-29 yaş aralığındaki üniversiteli gençler, merkeze üye olarak yararlanırken sinemalar tüm Bucalıların kullanımına açık olarak hizmet veriyor. - İZMİR