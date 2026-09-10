Tarım İl Müdürü Akkan, 2027 ÇKS başvurularının başladığını duyurdu - Son Dakika
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Tarım İl Müdürü Akkan, 2027 ÇKS başvurularının başladığını duyurdu

Tarım İl Müdürü Akkan, 2027 ÇKS başvurularının başladığını duyurdu
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Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan, 2027 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularının 1 Eylül 2026'da başladığını, son tarihin 31 Aralık 2026 olduğunu söyledi. Akkan, tarımsal desteklerden yararlanmak isteyen üreticilerin başvurularını son güne bırakmaması çağrısında bulundu.

2027 Üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının başladığını belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan, üreticilerin başvurularını 31 Aralık 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini söyledi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan, 2027 üretim yılı ÇKS başvurularına ilişkin açıklamada bulundu. Başvuruların 1 Eylül 2026 tarihinde başladığını belirten Akkan, son başvuru tarihinin ise 31 Aralık 2026 olduğunu ifade etti.

Üreticilerin ÇKS başvurularını e-Devlet üzerinden veya İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat ederek gerçekleştirebileceğini kaydeden Akkan, tarımsal desteklemelerden yararlanılabilmesi için ÇKS kayıtlarının zamanında yaptırılması ya da mevcut kayıtların güncellenmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Akkan, üreticilerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için başvurularını son güne bırakmamaları çağrısında bulunarak, "2027 üretim yılı ÇKS başvurularınızı 31 Aralık 2026 tarihini beklemeden tamamlamanızı önemle rica ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Çiftçilik, Tarım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tarım İl Müdürü Akkan, 2027 ÇKS başvurularının başladığını duyurdu - Son Dakika

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