Tarım İl Müdürü Temiz\'den Köşk Ziyareti

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü Ayhan Temiz, Köşk İlçe Müdürlüğü'nü ziyaret ederek personelle bir araya geldi.

Köşk Tarım ve Orman İlçe Müdürü Veysel Ali Ünal tarafından karşılanan İl Müdürü Ayhan Temiz, ilk olarak ilçede yürütülen projeler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında personelle de görüşen Temiz, tarımsal faaliyetlerde sürdürülen çalışmaların önemine dikkat çekti. İlçe Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen projelerin bölge tarımına katkısına değinilen ziyarette, üreticilere yönelik destekler ve çalışmalar da ele alındı. İl Müdürü Temiz, tarımsal verimliliğin artırılması için sahadaki gayretin devam etmesinin önemini vurgulayarak İlçe Müdürü Ünal ve personeline çalışmalarında kolaylıklar diledi. - AYDIN