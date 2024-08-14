Tarım işçileri konteyner kent ile konforlu bir yaşama kavuşacaklar - Son Dakika
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Tarım işçileri konteyner kent ile konforlu bir yaşama kavuşacaklar

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çalışmaya gelen mevsimlik tarım işçilerinin barınma konusunda yaşadığı sıkıntılar kurulan konteyner kent ile sona erecek.

14.08.2024 14:40  Güncelleme: 14:43
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Tarım işçileri konteyner kent ile konforlu bir yaşama kavuşacaklar

BİLECİK - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çalışmaya gelen mevsimlik tarım işçilerinin barınma konusunda yaşadığı sıkıntılar kurulan konteyner kent ile sona erecek.

Tarım sektöründe her yıl yüzlerce mevsimlik tarım işçisine ev sahipliği yapan Bilecik Valilik koordinesinde Acil Afet Durum Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından konteynerler verildi. Osmaneli İlçesi Medetli, Oğulpaşa, Beşevler, Çerkeşli, Ericek, Ağlan köylerinde mevsimlik tarım işçilerinin çadırlarını kurduğu bölgelere Bilecik Valiliği koordinesinde Acil Afet Durum Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından konteynerler bırakılarak mevsimlik tarım işçilerinin hizmetine sunuldu. Gündüz tarlalarda çalışarak geçimlerini sağlayan ve geceleri de kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdüren tarım işçilerinin daha insancıl ortamlarda yaşamasını amaçlamak için getirilen konteynerler tarım işçilerini de sevindirdi.

Beşevler ve Çerkeşli köylerinde kurulan konteynerler alanlarında incelemelerde bulunan Bilecik Valisi Şefik Aygöl "Malumunuz üzere ülkemizi çok derinden etkileyen 6 Şubat'ta çok büyük bir deprem yaşadık. Bu deprem sonuncunda Vatandaşlarımız kaybettik ve çok büyük maddi hasarlar oluştu. Biz millet olarak Dünyada eşi benzeri olmayan bir mücadeleyle, iş birliği ile vatandaşlarımızı her gecen gün ayağa kaldırıyoruz. Devletimiz artık vatandaşımıza artık kalıcı binalar yapmaya başladı. Bu kalıcı binalar yapılmaya başlandıktan sonra o dönemde deprem bölgesine gönderilen konteynerler şu an yavaş yavaş boşa çıktı. Bilecik Valiliği olarak Özellikle AFAD Başkanlığımızla temas kurarak o bölgeden düzgün kullanıla bilecek olan konteynırları alıp şehrimizin köylerine yerleştirmeye başladık. Bu şekilde 7 bölgemizde, 7 alanda yerleşim yeri oluşturduk. Bu sene itibarı ile hedefimiz çadırda kalan herhangi bir tarım işçisi bırakmamak için böyle bir çalışma içerisindeyiz. İnşallah önümüzdeki sene hiçbir tarım işçimiz çadırlarda kalmamış olacak medeni bir ortam oluşturuyoruz. Özel idare ve muhtarlıklarımız aracılıklarıyla alt yapısını kuruyoruz. AFAD başkanlığımız konteynırlarımızı gönderiyor. Tarım işçilerimizde daha huzurlu, sağlıklı ortama sahip olmuş olacaklar. Ben bu konuda özellikle içişleri Bakanımıza ve AFAD Başkanlığımıza, Çevre Şehircilik Bakanlığımıza, burada bize destek veren idare meclisimize ve muhtarlarımıza şükranlarımızı arz ederken çiftçilerimize ve tarım işçilerimize hayırlı olsun" dedi.

Düzenlenen programa Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Vali Yardımcısı Osmaneli Kaymakam Vekili Şahin Arsal, Belediye Başkanı Bekir Torun, İl Genel meclisi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, İl Genel Meclis Başkanı Ramazan Kurtulmuş, Ak Parti İlçe Başkanı Zafer Seyyar, İl Genel Meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tarım işçileri konteyner kent ile konforlu bir yaşama kavuşacaklar - Son Dakika

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