Tarım İşçileri Sıcaktan Maydanoz Havuzunda Serinledi

Hatay'da sıcak havanın 45 derecenin üzerine çıkmasıyla bunalan tarım işçileri, maydanoz havuzunda serinledi.
Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava Hatay'da 45 derecenin üzerine çıktı. Sıcak havada tarım arazilerinde çalışarak ekmek parasını kazanan tarım işçileriyse zor anlar yaşadılar. Arsuz ilçesi Karahüseyinli Mahallesi'nde bölgedeki akarsuda yer alan maydanoz havuzuna giren tarım işçileri, kavurucu sıcakta serinlemenin tadını çıkardılar. - HATAY
