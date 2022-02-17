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Tarım konusunda işbirliği yapılabilecek hususlar değerlendirildi - Son Dakika

Tarım konusunda işbirliği yapılabilecek hususlar değerlendirildi

17.02.2022 10:07
Tarım konusunda işbirliği yapılabilecek hususlar değerlendirildi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Meral, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ile bir araya gelerek, tarım hakkında işbirliği yapılabilecek noktalarda fikir alışverişinde bulundu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Meral, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ile bir araya gelerek, tarım hakkında işbirliği yapılabilecek noktalarda fikir alışverişinde bulundu.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Meral'i makamında kabul etti. Sohbet havasında geçen görüşmede tarım konusunda işbirliği yapılabilecek hususlar değerlendirildi. Görüşme sonrası İl Müdürü Yoldaş, Prof. Dr. Meral'in ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. - BİLECİK

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilecik, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tarım konusunda işbirliği yapılabilecek hususlar değerlendirildi - Son Dakika


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