Tarım Kredi Genel Müdürü Aydın, Artvin çayı ve balı için markalaşma desteğine hazır

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Artvin çayı ve balının markalaşması için destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Aydın, memleketi Artvin'de basın mensuplarıyla bir araya gelerek kurumun çalışmaları ve bölgedeki tarımsal üretime ilişkin açıklamalarda bulundu. Tarım Kredi Grubu'nun 2025 yılını 18 milyar lira karla kapattığını belirten Aydın, kurumun öz kaynaklarının 2022-2025 arasında yüzde 350 artırılarak 21 milyar liradan 94 milyar liraya çıkarıldığını bildirdi.

Artvin'den ciddi miktarda çay alımı yaptıklarını ifade eden Aydın, çayın bölgede işlenmesine yönelik talepleri değerlendireceklerini aktırdı. Artvin balının değerli olduğunu ancak yeterince tanınmadığını söyleyen Aydın, markalaşma ve tanıtım konusunda Tarım Kredi'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Aydın, şunları söyledi:

"Tarım Kredi, Türkiye'nin çok önemli kuruluşlarından biri. Tarım Kredi'nin çalışan sayısı 24 bin, 52 adet fabrikası, 20 şirketi var. 10 milyon ton ticaret hacmini yönetiyor. Cirosu da 350 milyar liraya ulaşmıştır. Ağırlıklı olarak Türkiye'de tarımsal üretim yapanlara girdi temin ediyoruz; yemdir, gübredir, bitki korumadır, mazottur; bu tarz girdileri temin ediyoruz. Üretim aşamasında bunları çiftçilere veriyoruz. Nihai ürünü çıkarttıklarında biz onu ya kendimiz alarak ya da piyasaya sattıklarında bize olan borçlarını kapatıyorlar.

Son beş yıldır biz aynı zamanda perakende sektörüne de girdik. Dolayısıyla market şirketimizde de koop adıyla yaklaşık 4 bin 500 satış noktasında nihai tüketicilere hizmet veriyoruz. Türkiye'nin en büyük tarımsal sanayi grubuyuz. Devletimizle birlikte sıfır faizli ve düşük faizli kredilere de aracılık ediyoruz. Yaklaşık 2026 yılında bugüne kadar 658 bin üretici bizden girdi kullandı. Biz bunlara vadeli satış yaptık. Bu sene yağmur da bol oldu. Bereketli bir yıl oldu. Üreticilerimizin yüzü de güldü.

"MARKALAŞMA İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Bu bölgedeki en etkili ürün çay. Biz burada hem yaş çay alıyoruz, onu fabrikalarda işlettiriyoruz ve kendi adımıza, Tarım Kredi'ye ait çay markasıyla da marketlerimizde nihai tüketicilere sunuyoruz. Aynı zamanda kuru çayı da alıyoruz, onu da yine Tarım Kredi markasıyla piyasaya sunuyoruz. Artvin, Borçka, Hopa, Arhavi'de ciddi bir çay alımımız var. Ama bu çayları Trabzon'da, Of'taki bir fabrikada işliyoruz. Bu bölgede bugün buradayken bazı arkadaşlarımız, 'Bizim bölgede işleyebilir miyiz?' diye talepte bulundular. Onu değerlendirmeye alacağız. Fındık da yine bizim nihai tüketiciye sattığımız ürünlerimizden biri. Geçen yıllarda aldık. Bu yıl da yine bir fındık alımımız olacak. Yani üretilen ürünleri alma noktasında Tarım Kredi önemli bir aktör. Ama bal çok önemli bir ürün. Bu bölgenin balı kıymetli de bir bal. Ama pazarı yok. Ancak çok az bir kesim biliyor. Bunu hem Türkiye'deki diğer bütün tüketicilere tanıtmak gerekiyor. Ticaret Borsası üyeleriyle birlikte oldum. Bunun markalaşması ve tanıtımıyla ilgili Tarım Kredi üzerine ne düşüyorsa hepsini yapmaya hazırdır.

"2025'İ 18 MİLYAR TL KARLA KAPATTIK"

Tarım Kredi'nin 19 tane şirketi var. Bu 19 şirketin 52 tane fabrikası var. Grubun 350 milyar lirası var. Tarım Kredi'nin faaliyet zararı eden hiçbir şirketi yoktur. Koop Market şirketimiz de buna dahildir. Bilançosal olarak zararımız vardır. Yatırım döneminde olan şirketler için bu gayet normaldir. Ama bizim baktığımız nokta faaliyet karıdır. Grubun totaline baktığımız zaman 2025 yılını 18 milyar lira karla kapatmıştır Tarım Kredi. Tarım Kredi, öz kaynaklarını 2022 ve 2025 yılları arasında yüzde 350 artırarak 21 milyar liradan 94 milyar TL'ye getirmiştir. Onun için Tarım Kredi iyi çalışmaktadır."