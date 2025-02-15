Tarım ve Hayvancılıkta Yeni Projeler

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Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, İnhisar ziyaretinde tarım ve hayvancılık alanında yeni çalışmaları masaya yatırdı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, İnhisar'daki tarım alanları ziyareti sonrasında İnhisar İlçe Tarım Müdürlüğüne de uğradı. Ziyarette tarımsal alanda devam eden ve uygulanacak olan projeler, kırsal kalkınma yatırımlar ve bakanlık desteklemeleri görüşüldü.

Tarım ve Orman İl Müdürü Yoldaş, Bilecikli çiftçilerin desteklenerek üretime katkı sunulması için çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti. - BİLECİK