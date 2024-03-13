Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Afyonkarahisar'da açılışlar yapacak - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Afyonkarahisar'da açılışlar yapacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Afyonkarahisar\'da açılışlar yapacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Afyonkarahisar'da Afyon Kocatepe Üniversitesi Hayvan Hastanesi ve DSİ Su Arıtma Tesisi açılışlarını gerçekleştirecek. Ayrıca, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde düzenlenecek tohum dağıtım törenine katılacak ve sektör paydaşlarıyla bir toplantı yapacak. Bakan Yumaklı, programının sonunda iftarını Afyonkarahisar'da yapacak.

13.03.2024 14:55
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Afyonkarahisar'da Afyon Kocatepe Üniversitesi Hayvan Hastanesi ve DSİ Su Arıtma Tesisi açılışlarını yaparak tohum dağıtımı gerçekleştirecek.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bazı temaslarda bulunmak üzere 14 Mart Perşembe günü Afyonkarahisar'a geliyor. Bakan Yumaklı, Afyon Kocatepe Üniversiesi'nde Hayvan Hastanesi açılışını ve Afyonkarahisar - Konya Karayolu'nda bulunan Devlet Su İşleri Su Arıtma Tesisi açılışını gerçekleştirecek. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde Tohum Dağıtım Töreni'ne de katılacak olan Bakan Yumaklı son olarak sektör paydaşları ile bir toplantı gerçekleştirecek. Bakan Yumaklı, iftarını da Afyonkarahisar'da yapacak. Bir dizi ziyaret ve açılış programlarına katılmak üzere Afyonkarahisar'a gelecek olan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, programına Afyonkarahisar Valiliği ve Ak Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı ziyaretleri ile başlayacak. Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde açılacak olan Hayvan Hastanesi'nin açılış törenine teşrif edecek olan Bakan Yumaklı, ardından DSİ Su Arıtma Tesisi'nin açılışını gerçekleştirecek. Bakan Yumaklı, Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek olan tohum dağıtım törenine de katılarak gün sonunda sektör paydaşları ile bir termal otelde buluşacak. Yapılacak istişare toplantısının ardından Bakan Yumaklı, iftarını da Afyonkarahisar'da yapacak. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Afyonkarahisar'da açılışlar yapacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Afyonkarahisar'da açılışlar yapacak - Son Dakika
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