 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu Valisi Meftun Dallı'yı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu Valisi Meftun Dallı'yı ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'ya bir dizi programa katılmak için ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Yumaklı, Kastamonu Valisi Meftun Dallı'yı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu Valisi Meftun Dallı\'yı ziyaret etti
04.01.2024 - 11:37,  Güncelleme: 11:38
Abone Ol

Bir dizi programa katılmak için Kastamonu'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu Valisi Meftun Dallı'yı ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir dizi programa katılmak için Kastamonu'yu ziyaret etti. Bakan Yumaklı ilk olarak Kastamonu Valiliği'ni ziyaret etti. Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Fatma Serap Ekmekci ve Halil Uluay, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ile kent protokolü tarafından karşılanan Bakan Yumaklı'ya yöresel kıyafetli çocuklar tarafından çiçek takdim edildi. Daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Yumaklı, Vali Dallı'dan Kastamonu'daki çalışmalar hakkında bilgi aldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kastamonu Valiliği, Kastamonu, Tarım, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu Valisi Meftun Dallı'yı ziyaret etti - Son Dakika


12:15
Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt
12:07
Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti
11:51
AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor
11:45
Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı
11:26
Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı
11:08
''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor ''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor
10:54
Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor
10:52
Altının gramı 1.960 liradan işlem görüyor Altının gramı 1.960 liradan işlem görüyor

Son Dakika
12:15 Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt
12:07 Arda Güler, Real Madrid maçında forma şansı bulamadı
11:51 AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor
11:45 Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı
11:26 Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı
11:08 ''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor
10:54 Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor
10:52 Altının gramı 1.960 liradan işlem görüyor
10:47 Gazetecilerin duruşmasında Ümit Özdağ ve beraberindeki grubun slogan atması tepki çekti
10:32 Herkes dört gözle bekliyordu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 12:31:07. #1.11#
SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu Valisi Meftun Dallı'yı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement