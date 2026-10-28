Tarım ve Orman Bakanlığı listesinde Sakarya\'da dana sucukta domuz eti tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığınca kamuoyuna duyurulan taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdalar listesi güncellendi. Liste kapsamında Sakarya'nın Serdivan ilçesinde faaliyet gösteren bir et firmasının dana sucuğunda domuz eti tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri tarafından yürütülen denetimler ve laboratuvar analizleri sonucunda, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde faaliyet gösteren Etçiler Et ve Et Mamülleri Hayvancılık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait "Hacı Kemal" markalı dana sucuk ürününde domuz eti tespit edildi. Bakanlığın açıkladığı listeyle tüketici sağlığını tehlikeye düşüren ve ürünlerinde tağşiş yaptığı belirlenen firmalar teşhir edilirken, söz konusu işletmeyle ilgili yasal süreç başlatıldı.