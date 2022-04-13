Tarım ve Orman Bakanlığı: "Uygunsuzluk tespit edilen aşıların hayvan sağlığında kullanımına asla izin verilmemektedir" - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanlığı: "Uygunsuzluk tespit edilen aşıların hayvan sağlığında kullanımına asla izin verilmemektedir"

13.04.2022 00:58
Tarım ve Orman Bakanlığı: "Uygunsuzluk tespit edilen aşıların hayvan sağlığında kullanımına asla izin verilmemektedir"

Tarım ve Orman Bakanlığı, LSD aşılamalarından sonra sığırlarda "istenmeyen etki" bildirimi yapılmasına ilişkin, "Bakanlığımız hayvan sağlığını riske edecek herhangi bir uygulamaya müsaade etmemektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı, LSD aşılamalarından sonra sığırlarda "istenmeyen etki" bildirimi yapılmasına ilişkin, "Bakanlığımız hayvan sağlığını riske edecek herhangi bir uygulamaya müsaade etmemektedir. Uygunsuzluk tespit edilen aşıların hayvan sağlığında kullanımına asla izin verilmemektedir" açıklamasını yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından bakanlığın sığırların Nodüler Ekzantemi (LSD) hastalığına karşı programlı olarak her yıl ülkede tüm sığır varlığına yapılan aşılamaya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, Tarım ve Orman İl Müdürlükleri tarafından LSD aşılamalarından sonra aşı uygulanan bazı havanlarda "istenmeyen etki" bildirimi yapıldığı kaydedilerek, "Tedbir amacıyla söz konusu aşıların kullanımı durdurulmuştur. Konunun araştırılması için aşının üretim yerinden ve sahadan alınan numuneler analiz için Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderilmiştir. Analiz çalışmaları devam etmektedir. Bakanlığımız her yıl sığır, koyun ve keçilere yaklaşık 85 milyon doz programlı aşı uygulamaktadır. Yaklaşık 6 milyon doz LSD aşısı 2022 yılında uygulanmıştır. Bunların sadece 106 tanesinde istenmeyen etki bildirimi yapılmıştır. Tüm aşılamalarda aşı kaynaklı bir problem tespit edildiğinde tazminat ödemesi yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Antibiyotik uygulaması yapılan hayvanlara mevzuat çerçevesinde işlem yapılmaktadır. Bu nedenle insan sağlığı için tehlike oluşturacak bir durum söz konusu değildir. Bakanlığımız hayvan sağlığını riske edecek herhangi bir uygulamaya müsaade etmemektedir. Uygunsuzluk tespit edilen aşıların hayvan sağlığında kullanımına asla izin verilmemektedir." - ANKARA

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Medya, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tarım ve Orman Bakanlığı: 'Uygunsuzluk tespit edilen aşıların hayvan sağlığında kullanımına asla izin verilmemektedir' - Son Dakika


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