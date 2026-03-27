Tarımda Dijital Dönüşüm İçin Protokol İmzalandı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ev sahipliğinde, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Tarım Teknolojileri Kümelenmesi Vakfı (TÜME) arasında yükseköğretim ile tarım sektörünü buluşturan önemli bir iş birliği protokolü imzalandı. Törene, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın yanı sıra Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu da katılım sağladı.

Atatürk Üniversitesi pilot üniversiteler arasında yer aldı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile TÜME Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Karagöz'ün katılımıyla imzalanan protokol kapsamında belirlenen 10 pilot üniversiteden biri olan Atatürk Üniversitesi, tarım teknolojileri alanındaki çalışmalarını stratejik bir ortaklıkla güçlendirme imkanı elde etti. Bu kapsamda üniversite; sahip olduğu akademik birikim, ileri düzey laboratuvar altyapısı ve uygulama sahalarıyla sürece çok yönlü katkı sunmayı hedefliyor.

Dijital tarım ve otonom sistemlerde yeni dönem

TEKNOFEST ruhuyla şekillenen iş birliği çerçevesinde, yüksek teknoloji odaklı üretim modelleri ve otonom sistemler tarım ve hayvancılık alanına entegre edilecek. Bu doğrultuda kurulması planlanan "Yapay Zeka Tabanlı Otonom Eğitim ve Araştırma Çiftliği" ile öğrencilerin doğrudan üretim süreçlerinin içinde yer alacağı yenilikçi bir eğitim modeli hayata geçirilecek.

Eğitim, araştırma ve üretim bütünleşiyor

Gerçekleştirilen iş birliğiyle birlikte Atatürk Üniversitesi; disiplinlerarası araştırma kapasitesini daha etkin kullanarak eğitim, araştırma ve üretim süreçlerini bütünleşik bir yapıya kavuşturmayı amaçlıyor. Uygulamalı eğitim modelleri ve saha temelli öğrenme alanları sayesinde öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dönüştürebileceği güçlü bir ekosistem oluşturulacak.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Bilgi temelli dönüşüme katkı sunacağız"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, iş birliğine ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Yükseköğretim Kurulumuz ile Tarım Teknolojileri Kümelenmesi Vakfı arasında tesis edilen bu stratejik iş birliğinde üniversitemizin pilot kurumlar arasında yer alması bizler için son derece kıymetlidir. Tarım ve hayvancılıkta dijital dönüşüm süreçlerine katkı sunacak bu model ile akademik birikimimizi sahaya yansıtarak bilgi temelli üretimi güçlendireceğiz. Yapay zeka destekli uygulamalarla verimliliği ve katma değeri artırmayı, nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi ve ülkemizin tarım politikalarına bilimsel katkı sağlamayı hedefliyoruz."

Bölgesel kalkınmaya ve gıda güvenliğine katkı

Söz konusu iş birliği; tarım ve hayvancılıkta verimlilik artışını desteklemenin yanı sıra gıda arz güvenliği, sürdürülebilir üretim ve toplumsal refah hedeflerine de katkı sunmayı amaçlıyor. Atatürk Üniversitesi, bu kapsamda geliştireceği projelerle hem bölgesel kalkınmaya ivme kazandırmayı hem de ulusal ölçekte tarım politikalarının güçlenmesine destek olmayı sürdürecek.

Rektör Hacımüftüoğlu, yükseköğretimde vizyoner yaklaşımlarıyla sürece öncülük eden YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a, iş birliği ekosisteminin oluşturulmasında emeği geçen TÜME yetkililerine ve ev sahipliği dolayısıyla Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar'a teşekkür ederek, protokolün üniversite ve ülke adına hayırlı olmasını temenni etti. - ERZURUM