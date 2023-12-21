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Tarımsal Üretim Planlaması Teknik Komitesi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Tarımsal Üretim Planlaması Teknik Komitesi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, Eskişehir hayvansal ve su ürünleri üretim planı hazırlanarak Tarım ve Orman Bakanlığı'na gönderildi.

Tarımsal Üretim Planlaması Teknik Komitesi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi
21.12.2023 - 11:16,
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Tarımsal Üretim Planlaması Teknik Komitesi, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ev sahipliğinde ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Vali Yardımcısı Ali Çetin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş'ün yansıra, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, ESOGÜ Ziraat Fakültesi, Devlet Su İşleri 3. Bölge Müdürlüğü, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ziraat Odaları, Eskişehir Ticaret Borsası, Eskişehir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ve Eskişehir Sulama Birliği adına görevlendirilen kurum temsilcileri katılım sağladı.

Toplantı, İl Müdürü Gümüş'ün açılış konuşmasından sonra Tarımsal Üretim Planlama Birim Sorumlusu Ziraat Mühendisi Okay Koç'un ve Hayvan Sağlığı ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Şube Müdürü Vekili Veteriner Hekim Oğuz Umur'un konu hakkında ayrıntılı bilgileri içeren sunumlarıyla başladı. Sunumların ardından, yapılan detaylı çalışma neticesinde önümüzdeki 3 yıl için uygulanmak üzere hazırlanan Eskişehir hayvansal ve su ürünleri üretim planı tamamlanarak karara bağlanıp değerlendirilmek üzere Tarım ve Orman Bakanlığı'na gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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