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Tarla sürmeye giden çiftçi ölü bulundu

DENİZLİ - Denizli'de traktör ile tarla sürerken fenalaşan 38 yaşındaki çiftçi, tarla sahibi tarafından ölü olarak bulundu.

Olay, Pamukkale ilçesi Gözler Mahallesi'nde meydana geldi. Traktör ile tarla süren İbrahim Gerü (38), fenalaşarak yere yığıldı. Aradan geçen birkaç saatin ardından Gerü'nün yanına giden tarla sahibi, talihsiz adamı hareketsiz halde buldu. Tarla sahibinin durumu jandarma ve sağlık ekiplerine ihbar etmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İbrahim Gerü'nün saatler önce yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çalışmaya gittiği tarlada hayatını kaybeden İbrahim Gerü'nün cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi adli tıp morguna kaldırıldı. Şeker hastası olduğu öğrenilen Gerü'nün ölüm nedeninin yapılan otopsi sonrası netlik kazanacağı ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.