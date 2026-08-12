Tarlabaşı'nın Dönüşümü Yeniden Kitapta - Son Dakika
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Tarlabaşı'nın Dönüşümü Yeniden Kitapta

Tarlabaşı\'nın Dönüşümü Yeniden Kitapta
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Ali Öz'ün 'Tarlabaşı – Kayıp Şehir' kitabı, 10 yıl aradan sonra yeniden yayımlandı.

(İSTANBUL) - Belgesel fotoğraf sanatçısı Ali Öz'ün, İstanbul'un dönüşen yüzünü Tarlabaşı üzerinden belgelediği "Tarlabaşı – Kayıp Şehir", ilk baskısından 10 yıl sonra yeniden okurla buluştu. Yaklaşık 50 bin fotoğraflık arşivden hazırlanan çalışma, semtin değişimini ve burada yaşayan insanların hayatlarını kayıt altına alıyor.

Belgesel fotoğraf sanatçısı Ali Öz'ün "Tarlabaşı – Kayıp Şehir" adlı kitabı, 10 yıl aradan sonra yeniden yayımlandı. İlk baskısı bir yıl içinde tükenen ve zamanla koleksiyon değeri kazanan eser, MAST Enerji'nin desteğiyle yeniden okura sunuldu.

Ali Öz'ün yaklaşık 10 yıl boyunca Tarlabaşı'nın sokaklarında gerçekleştirdiği fotoğraf çalışmasına dayanan kitap, İstanbul'un yakın dönemde geçirdiği kentsel dönüşümü bir semtin hikayesi üzerinden anlatıyor. Öz, bu süreçte yaklaşık 50 bin kare fotoğraf çekerek Tarlabaşı'nın sokaklarını, yapılarını ve semtte yaşayan insanların gündelik hayatlarını belgeledi.

BİR SEMTİN DÖNÜŞÜMÜNE FOTOĞRAFLARLA TANIKLIK

"Tarlabaşı – Kayıp Şehir", yalnızca semtin fiziksel değişimine değil, bu değişimin insanlar üzerindeki etkilerine de odaklanıyor. Sokaklar, evler, çocuklar, esnaf ve mahalle sakinlerinin gündelik yaşamından kareler, kitabın görsel anlatısının merkezinde yer alıyor.

İlk yayımlandığı dönemde ilgi gören kitabın, İskenderiye Kütüphanesi'nin koleksiyonuna da dahil edildiği belirtildi. Uzun süredir baskısı bulunmayan eser, aradan geçen 10 yılın ardından yeni baskısıyla yeniden raflara döndü.

Ali Öz'ün uzun soluklu belgesel fotoğraf çalışması, bugün büyük ölçüde değişmiş olan Tarlabaşı'nın geçmişine bakma imkanı sunarken, İstanbul'un dönüşümüne ilişkin görsel bir arşiv niteliği de taşıyor.

Yeni baskısıyla yeniden okurla buluşan "Tarlabaşı – Kayıp Şehir", bir semtin değişen çehresinin yanı sıra o sokaklarda yaşayan insanların geride kalan hikayelerini de fotoğraflar aracılığıyla bugüne taşıyor.

Kaynak: ANKA

İstanbul, Ali Öz, Kültür, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tarlabaşı'nın Dönüşümü Yeniden Kitapta - Son Dakika

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