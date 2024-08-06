Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç: Çukurova Uluslararası Havalimanı dünyaya açılacak

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Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın 10 Ağustos'ta açılacağı belirterek, "Bereketli topraklarımız, yeni havalimanı sayesinde dünyaya daha da açılacak, değerine değer katacak" dedi.

Tarsus Belediyesi Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın 1. Birleşimi Başkan Ali Boltaç başkanlığında gerçekleştirildi. Belediye müdürlüklerinden ve komisyondan gelen evraklar görüşülerek karara bağlandı. Kreş Müdürlüğü bünyesinde bulunan Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin aylık ücretlerinin düzenlenmesi konusunun görüşülmesi, Taşkuyu Mağarası Ücret Tarifesinin görüşülmesi ve Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde Engelli Hizmetleri Birim Şefliğinin kurulması ve Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

"Belediye olarak SGK'ya borcumuz yok"

Tarsus Belediyesi'nin SGK borçlarına ilişkin konuşan Boltaç, "Bizim belediye olarak SGK'ya borcumuz yok ancak şirketimizin borcu var. Bir kısmını yapılandırdık. Kalan kısmı için ödeme planımızı yapıyoruz. Bir diğer şirketimiz ise TESKİ. Orada yapılandırmaya uyulmamış borç var. Biz bu anlamda bir nebze daha rahatız, sıkıntı yaşamayacağız. Hiçbir zaman enkaz edebiyatı yapma gayesinde bulunmadım. Bu anlamda herhangi bir görevde aksama olamayacak. Ama gönül isterdi ki bu işlere asla gerek kalmasın. Bu konuda adalet zemininin iyi ayarlanması gerekiyor" diye konuştu.

"Sokak hayvanlarıyla ilgili seferberlik ilan ediyorum"

Son zamanlardan gündemde olan sokak hayvanlarıyla ilgili yasa hakkında konuşan Boltaç, "yaşatmaya devam" yazılı tişörtü ile farkındalık oluşturdu. Başkan Boltaç, "Yasa çıkmadan önce zaten biz gerekli çalışmaları başlatmıştık. Veteriner Hizmetleri Müdürlüğümüzün koordinesinde, hayvanların rehabilitasyonu için etkili çözümler üretmeye çalışıyoruz. Bizler nasıl birer canlı olarak yaşıyorsak, onları da yaşatmak için çabalayacağız. Dostlarımıza daha iyi ortamlar sağlamak için planlamalarımızı yapıyor, adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz. Bu konuda üzüntü duyan büyük bir kitle var. Bu anlamda seferberlik ilan ediyor, iş insanlarına, STK'lara buradan çağrı gönderiyorum. İşte sizlere sosyal sorumluluk projesi. El birliğiyle bu sorunları ortadan kaldıralım. Her canlının yaşam hakkına saygı duyarak, onlara en iyi şekilde hizmet etmek için var gücümüzle çalışalım" dedi.

"Yeni havalimanımızın açılışını heyacanla bekliyoruz"

Boltaç, 10 Ağustos'ta açılacak Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın kent açısından önemine değindi. Tarsus sınırları içerisinde olan yeni havalimanının açılışını heyecanla beklediklerini dile getiren Boltaç, şöyle devam etti: "Uzun yıllardır beklediğimiz yıllık 9 milyon yolcunun kentimize geleceği önemli bir havalimanı. Bereketli topraklarımız, yeni havalimanı sayesinde dünyaya daha da açılacak, değerine değer katacak. Ulaşım ve iletişim ağlarımızın gelişmesiyle, bölgemizin stratejik önemi artacak. Bu proje, havacılık alanındaki en önemli alt yapı yatırımlarından biri olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda şehrimizdeki diğer büyük projeler de hızla ilerliyor. Organize sanayi bölgesi ve yeni otel inşası, Tarsus'u marka bir kent yapma yolunda önemli adımlar. Yatırımların artmasıyla birlikte yeni sektörler gelişecek ve istihdam imkanları genişleyecek. Tarsus, artık yepyeni bir kent kimliğine bürünüyor."

Yaz şenlikleri

Hayata geçirdikleri sabah sporu projesinden de bahseden Boltaç, Tarsus'un her zaman canlı bir kent olması için etkinlikleri sürdürdüklerini kaydetti. Başkan Boltaç, "Bu yaz, her cumartesi Atatürk Gösteri Merkezi'nde Tarsus Yaz Akşamları Şenliği'nde sizleri birbirinden renkli etkinliklerle buluşturuyoruz. İlk açık hava sinema gösterimimizi 'Müslüm' filmi ile başlatıyoruz. Gelin, yaz akşamlarını birlikte şenlendirelim" diye konuştu.

Kırsal Mahallelerde yapılan şenliklere de değinen Boltaç, vatandaşları Büyükşehir Belediyesi ile koordineli düzenledikleri etkinliklere davet etti. - MERSİN