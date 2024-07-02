Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, milli birlik ve beraberlik çağrısı yaptı

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Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Bugünlerde enerjimizi provokatif eylemlere değil, güzel etkinliklere harcayarak, milli birlik ve beraberliğimizi sağlamamız gerekiyor" dedi.

Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın 1. Birleşimi Başkan Ali Boltaç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, belediye müdürlüklerinden ve komisyondan gelen evraklar görüşülerek karar bağlandı.

Mecliste söz alan Başkan Boltaç, son günlerde yaşanan gelişmelere değinerek, "Bugünlerde enerjimizi provokatif eylemlere değil, güzel etkinliklere harcayarak, milli birlik ve beraberliğimizi sağlamamız gerektiğini önemle vurgulamak istiyorum. Tarsus'ta yaşayan vatandaşlarımızın, son 1-2 gün içerisinde yapılmak istenen provokatif eylemlere sirayet etmemesini, bu tür eylemlerin içerisinde yer almamasını önemle arz ediyorum. Önce Kayseri'de sonra Suriye'de yaşananlar beni çok üzmüştür. Görmüş olduğum tablo provokasyona çok açıktır. O yüzden Tarsus halkının bu provokasyonlara gelmeyeceğidir. Ben vatandaşlarımıza inanıyorum, güveniyorum. Bu konuda onların ferasetine, aklıselim düşüneceğine inanıyorum" dedi.

Vatandaşları, bu akşam saat 20.00'de Tarsus Kent Orkestrası ile başlayacak etkinliğe davet eden Boltaç, "Saat 22.00'de ise futbol müsabakası başlayacak. A Milli Futbol takımımızın bugün oynayacağı Türkiye- Avusturya maçı var" ifadelerini kullandı.

"Halk Restoran kapanmayacak"

Siptilli Çarşısı'nda bulunan Tarsus Belediyesi'nin ekonomik ve kaliteli yemeği vatandaşlara uygun ücretle sunduğu Halk Restoran ile ilgili de konuşan Boltaç "Kapanması gibi bir durum yok, başka bir yerde yenisini açmayı düşünüyoruz. Orayı açmadan mevcut yer kapanmayacak. Herkesin yararlanabileceği bir yer olacak. Halk Restoran kapanmayacak, vatandaşlarımız rahat olsun" diye konuştu.

"İsmetpaşa'nın durumuna halk karar verecek"

İsmetpaşa Mahallesi kentsel dönüşüm projesine değinen Boltaç, şöyle devam etti: "Bu anlamda önceliğim mağdur olan vatandaşlar. Bütün mağdur vatandaşlarımızı davet edip görüşeceğim. Onların bir evlatları var ve onlara söz verdi. Ama maalesef bazı durumlar elimizi kolumuzu bağlıyor. Bu nedenle vatandaşlarımızla birebir görüşmem lazım. Burayla ilgili ne tespit etmişim ve nasıl bir yol izlememiz gerekiyor; bunu vatandaşlarımıza aktarmamız gerekiyor. Yeni bir düzenlemeyle hızlı bir şekilde burada inşaata başlamak istiyoruz. Bunun tek bir yolu var; onu kendilerine aktaracağım. Yani İsmetpaşa'nın durumuna İsmetpaşa halkı karar verecek."

Sinek sorunuyla ilgili çalışmaların sürdürdüğüne dikkat çeken Boltaç, konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalıştıklarını ve ilaçlamaların düzenli olarak yapıldığını kaydetti. - MERSİN