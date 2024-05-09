Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Muhtarlarla Uyumlu Hizmet Süreci Yaşayacaklarını Söyledi - Son Dakika
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Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Muhtarlarla Uyumlu Hizmet Süreci Yaşayacaklarını Söyledi

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Muhtarlarla Uyumlu Hizmet Süreci Yaşayacaklarını Söyledi

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Muhtarlar Buluşması' programına katılarak, muhtarlarla uyumlu bir hizmet süreci yaşayacaklarını belirtti.

09.05.2024 10:58  Güncelleme: 11:11
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Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, ne muhtarları vatandaşlara karşı mahcup edeceklerini ne de kendilerinin mahcup olacağını belirterek, muhtarlarla uyumlu bir hizmet süreci yaşayacaklarını söyledi.

Boltaç, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Muhtarlar Buluşması' programına katılarak, Başkan Vahap Seçer ile birlikte muhtarlar ile buluştu. Boltaç, programda yaptığı konuşmada, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Tarsus'a değer katacaklarını ve uyumla, huzurla ve memnuniyetle çalışacaklarını belirtti.

Büyükşehir Belediyesinin büyük imkanlarının bilincinde olduklarını kaydeden Boltaç, "Tarsuslu belediye başkanı olması da bizim için gurur kaynağı. Dolayısıyla her yerde söylüyorum, her yere eşit hizmet ama Tarsuslu olması sebebiyle Tarsus'u ayrı yere koyduğunu ben biliyorum. İnsanın doğduğu yer çok önemlidir. Tarsus'u hiç mahrum bırakmayacaktır, bizde her zaman büyükşehir belediyemizin arkasında durup elini güçlendireceğiz" dedi.

Konuşmasının devamında muhtarlara seslenen Boltaç, "Uyumla, huzurla yol memnuniyete çıkar dedik. Uyumu huzuru sağlayacağız ve dolayısıyla muhtarlarım, ne sizi vatandaşlara mahcup edeceğiz ne de biz mahcup olacağız. 5 yıl boyunca hep birlikte iş birliği ile çalışacağız. Muhtarlarımıza bize yakın zamanda kısa bir müddet zaman tanımalarını söyledim. Yeni yapılanan bir belediyeyiz, şu an her şey iyi ilerliyor. Önümüzdeki süreçte de çok güzel birliktelik sağlayıp hizmetler yapacağız. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve kıymetli muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Muhtarlarla Uyumlu Hizmet Süreci Yaşayacaklarını Söyledi - Son Dakika

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