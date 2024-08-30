Tarsus'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı - Son Dakika
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Yerel

Tarsus'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı

Tarsus\'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu toprakların özgürlüğü için hayatlarını ortaya koyan kahramanlarla, bizlere paha biçilmez bir zafer kazandırdı" dedi.

30.08.2024 16:07  Güncelleme: 16:08
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Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu toprakların özgürlüğü için hayatlarını ortaya koyan kahramanlarla, bizlere paha biçilmez bir zafer kazandırdı" dedi.

Atatürk'ün önderliğinde Türkiye'nin bağımsızlığını kazanmasında büyük önemi olan 30 Ağustos Zaferi'nin 102. yıl dönümü, Tarsus Kaymakamlığı tarafından düzenlenen törenle kutlandı. İlk olarak Tarsus Şehitliği ziyaret eden protokol üyeleri kabirlere karanfil bırakıp dua etti. Ardından kutlama programları Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla devam etti. Muharip ve gazilerin şiir okumalarının ardından, folklor gösterileri gerçekleştirildi. Tören sonrası, Tarsus Kaymakamlığı'nda protokol mensupları tebrikleri kabul etti.

"30 Ağustos, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin zaferle taçlandığı bir gündür"

Tarsus Kaymakamlığı tarafından düzenlenen programlara katılan Belediye Başkanı Ali Boltaç günün anlam ve önemine binaen yaptığı açıklamada, "30 Ağustos, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin zaferle taçlandığı ve geleceğimize ışık tuttuğu bir gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu toprakların özgürlüğü için hayatlarını ortaya koyan kahramanlarla, bizlere paha biçilmez bir zafer kazandırdı. Bu özel günde, geçmişimize olan bağlılığımızı ve geleceğe olan inancımızı bir kez daha pekiştiriyoruz. Tarsus olarak, bu zaferin ışığında daha aydınlık yarınlara doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi minnetle anıyoruz" dedi.

Tarsus Belediyesi'nden 30 Ağustos'a özel video

Tarsus Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda anlamlı bir video çalışması gerçekleştirdi. Videoda, Tarsuslu vatandaşlara "4015 sayısı sizce neyi ifade ediyor?" sorusu yöneltildi ve alınan yanıtlar kaydedildi.

Vatandaşların verdiği cevaplardan sonra, 4015 sayısının Büyük Taarruz'da kaybedilen kahraman askerlerin sayısı olduğu açıklandı. Bu gerçeği öğrenen vatandaşlar, derin bir hüzün ve minnet duygusu yaşadı. Duygusal anların yaşandığı sahneler, hem o günün önemini bir kez daha hatırlattı, hem de izleyenlere kahraman askerlerin fedakarlıklarını ve zaferin ardındaki büyük bedeli bir kez daha gözler önüne serdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tarsus'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı - Son Dakika

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