Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan Esnafı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan Esnafı Ziyaret Etti

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan Esnafı Ziyaret Etti

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, ilçe esnafını ziyaret ederek talepleri dinledi. Bozdoğan, esnafla yapılan istişarenin önemini vurgulayarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

10.02.2024 16:23  Güncelleme: 16:26
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İlçe esnafını ziyaret eden Mersin Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek talepleri dinledi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, ilçe esnafını ziyaret etti. Tarsus'un gelişmesinde rol oynayan esnafla yapılan istişarenin önemini vurgulayan Bozdoğan, "Tarsusumuzu, esnafımız ve vatandaşımızla birlikte geleceğe taşıyoruz. Tarsus esnafı, yüzyıllardır bu topraklarda, babadan oğula korudukları mirası her şartta ve durumda korumayı bilerek, halkımıza en iyi hizmeti vermeye çalışıyor. Bizler de memleketimizin esnafının yanında olmaya, onlarla dayanışma halinde olmaya dün olduğu gibi bugün de yarın da devam edeceğiz" dedi.

Pazarcı esnafları ile de bir araya gelen Başkan Bozdoğan birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Bozdoğan, "Büyük bir dayanışma ve büyük bir inançla, yarına sımsıkı bir şekilde kenetleneceğiz. Her durumda her şartta birlikte olmayı sürdüreceğiz. Memleketimizin her karış toprağı bizim, bu hasret bizim. Güzel şehrimizin güzel insanlarını selamlıyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan Esnafı Ziyaret Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan Esnafı Ziyaret Etti - Son Dakika
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