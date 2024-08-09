Tarsus Belediyesi 11 Mahalleyi Yeniledi

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Tarsus Belediyesi, kırsal mahallelerdeki yol yenileme çalışmaları kapsamında 11 mahalleyi daha konforlu yollara kavuşturdu.

Tarsus Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Tarsus'un kırsal mahallelerinde yaşanan yol sorunlarını çözmek için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında, İbrişim, Beylice, Kadelli, Kumdere, İncirgediği, Kaleburcu, Gülek, Mahmutağa, Alifakı, Atalar ve Kaburgediği mahallerinde malzemeli ve malzemesiz yol bakımı, şarampol temizliği, moloz temizliği, yol genişletme çalışmaları ve yeni yolların ölçümü gerçekleştirildi.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, "Vatandaşlarımızın konforu en önemli önceliğimiz. Kırsal ve merkez mahallelerimizde çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gözeterek hizmetimizi sürdürüyoruz" dedi. - MERSİN