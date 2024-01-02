Tarsus Belediyesi, Fidan ve Çiçek Üretimiyle Yeşil Alanları Güzelleştiriyor

Mersin Tarsus Belediyesi, kent genelinde park, bahçe, mesire alanı ve yeşil alanlarda gerçekleştirilen çevre düzenlemeleri çalışmaları bünyesinde dikilmek üzere fidan ve çiçek üretimi gerçekleştiriyor. Dikilen fidan ve çiçekler, belediyenin üretim tesislerinde yetiştirilerek yeşil alanlara kazandırılıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli türlerde binlerce çiçek ve bitki düzenli bakımlarla olgunluğa eriştiriliyor. Büyüyen çiçekler, ihtiyaç duyulan yeşil alanlara ve koruluklara dikilerek çevre düzenlemelerine katkıda bulunurken, parklarda mevsim çiçekleri ve kent genelinde gölge oluşturacak ağaçlar ekiliyor. Çiçekler aynı zamanda çeşitli etkinlik ve özel günlerde ise halka ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Farklı türlerde fidan üretimi yapılıyor

Tarsus Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı üretim tesislerinde yılda yaklaşık 100 bin adet mevsimlik çiçek ve 20 bin adet ağaç türü üretiliyor. Üretilen bitkiler bünyesinde uzi, bodrum papatyası, sarı papatya, gül, akşam sefası, çalı mine, gazanya, ligustrum, kufeya gibi çeşitli türde bitkiler yer alırken, ekilen ağaç türleri arasında ise jakaranda, akçaağaç, dişbudak, kauçuk, çınar, fıstık çamı, kavak ve kaliptos ağaç türleri yer alıyor.

"Kendimiz üreterek tasarruf sağlıyoruz"

Tüketen değil, üreten bir belediye anlayışı ile hareket ettiklerini belirten Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Üreten bir belediye olarak ihtiyaç duyduğumuz ürünleri kendimiz üreterek bütçe tasarrufu yapıyoruz. Binlerce fidan ve çiçeği kendi tesislerimizde yetiştirerek kaynaklarımızı daha verimli kullanıyoruz, aynı zamanda kenti güzelleştiriyoruz. Ziraat mühendislerimizin kontrolünde sulama ve bakımlar yapılarak yetiştirdiğimiz çiçek ve fidanları park, bahçe ve yeşil alanlarımızda değerlendiriyoruz. Tarsus'u daha yeşil, renkli ve güzel bir görüntüye kavuşturma hedefindeyiz" dedi. - MERSİN