Yerel

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Tarsus Doğa Parkı ve Gençlik Kampı, bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

Tarsus Doğa Parkı, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla hem şehir içinden hem de çevre illerden çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. Yeşilin ve doğanın içinde vakit geçirmek isteyen aileler, kent merkezinden uzaklaşıp dinlenme ve stres atma imkanı buldu.

Ailelerin tercih ettiği bir diğer adres ise Berdan Barajının yanındaki Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Tarsus Gençlik Kampı oldu. Bölgenin en büyük parkuruna sahip survivor oyun ve eğlence alanı ile çocuklar enerjilerini atarken, aileler de suyun ve yeşilin birleştiği baraj kenarında dinlenme imkanı buldu.

"60-65 bin civarında konuk ağırladık"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Tarsus Doğa Parkı'nda görev yapan veteriner sağlık teknikeri Ümit Güngör, Ramazan Bayramı boyunca parkı gezmek için hem şehir içinden hem de şehir dışından çok fazla ziyaretçi ağırladıklarını belirtti. Özellikle son yıllarda vatandaşlarda hayvan sevgisi konusunda farkındalığın arttığını ve duyarlılığın geliştiğini dile getiren Güngör, Tarsus Doğa Parkı'nın bu anlamda oldukça ilgi çekici bir yer olduğunu ifade etti. Şehir içinin yanı sıra şehir dışından da ziyaretçi ağırladıklarını vurgulayan Güngör, "0-6 yaş grubu da dahil olmak üzere günlük 10-11 bin, 6 gün boyunca da yaklaşık 60-65 bin civarında ziyaretçi sayısına ulaştık" dedi.

Doğa parkı çocuklara keyifle vakit geçirebilecekleri bir ortam sunuyor

Ailesiyle birlikte Tarsus Doğa Parkı'nı ziyaret eden Müslüm Fidaner, ortamın güvenli olduğunu ve çocuklarını ziyaret boyunca çok eğlendiğini belirtti. Parkı daha önce ziyaret eden ve çocuklarıyla vakit geçirmek için tekrar geldiğini ifade eden İlkay Fidan da "Burası çocuklar için çok güzel bir yer" diye konuştu.

Nevşehir'den ailesiyle gelen Hasan Hüseyin Kaplan, parkın, hem çocukların hem de büyüklerin vakit geçirmesi için güzel bir mekan olduğunu vurguladı. - MERSİN