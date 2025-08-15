Tarsus\'ta 10.588 Öğrenci Yaz Kur\'an Kurslarını Tamamladı

Mersin'in Tarsus ilçesinde Yaz Kur'an Kurslarında bu yıl 10 bin 588 öğrenci eğitim aldı.

Tarsus Müftülüğü tarafından 2025 yılı Yaz Kur'an Kursları'nın kapanış programı büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Kubatpaşa Meydanın da (Makam Cami yanı) düzenlenen programa Mersin İl Müftüsü Aydın Yığman, İlçe Müftülüğü şube müdürleri, vaizler, Müftülük Şefi, kurs öğrencileri ve veliler yoğun ilgi gösterdi.

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Açılış konuşmasını yapan İlçe Müftüsü Murat Akçay, yaz boyunca fedakarca görev yapan din görevlilerine, öğrencilere ve desteklerini esirgemeyen velilere teşekkür ederek, Kur'an eğitiminin önemine vurgu yaptı.

Müftü Akçay, "Kur'an ile yetişen nesiller, geleceğimizin teminatıdır. Bu sene 10.588 öğrenciye eğitim verdik. Bir önceki yılı bir miktar geçtik, elhamdülillah. Bu vesileyle hocalarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Ardından Mersin İl Müftüsü Aydın Yığman selamlama konuşması gerçekleştirerek kurslara gösterilen ilgi ve destekten memnuniyetini dile getirdi. Yığman, çocukların ve gençlerin tatillerini Kur'an öğrenerek değerlendirmesinin çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Program boyunca öğrenciler, kurs süresince öğrendikleri bilgileri sahnede sergiledi. Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler, şiirler ve çeşitli etkinlikler izleyicilerden büyük beğeni topladı. Salonda renkli ve coşkulu anlar yaşanırken, veliler çocuklarını gururla izledi.

Program boyunca Tarsus Müftülüğü'ne ait mobil ikram aracıyla katılımcılara su ve dondurma ikramı yapıldı. - MERSİN