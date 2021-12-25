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Tarsus'ta '3. İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu' yapıldı - Son Dakika

Tarsus'ta '3. İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu' yapıldı

25.12.2021 15:04
Tarsus'ta '3. İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu' yapıldı

Tarsus Belediyesince, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı işbirliğinde düzenlenen, 'İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu'nun üçüncüsü çevrimiçi ortamda gerçekleştirildi.

Tarsus Belediyesince, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı işbirliğinde düzenlenen, 'İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu'nun üçüncüsü çevrimiçi ortamda gerçekleştirildi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, "Belediyemiz bünyesinde çalışmalarımızı toplumcu belediyecilik anlayışıyla sürdürüyoruz. Bu kapsamda herkese eşit hizmet, dezavantajlı gruplara ise daha fazla hizmet vermeye çalışıyoruz. Ülkemizin ve ilçemizin öncelikli konuları başta olmak üzere,- bilimsel etkinlikleri de önemsiyoruz. Belediye olarak toplum sağlığını ilgilendiren birçok konuda olduğu gibi iş sağlığı ve güvenliği konularında da çalışmalara devam etmekteyiz" dedi.

Covid-19 küresel salgını ile birlikte her alanda olduğu gibi belediyelerin de çalışmalarının hem kapsam hem de içerik olarak değiştiğini kaydeden Bozdoğan, "2020 yılında 2. sempozyumda da bu çerçevede Covid-19 ile mücadelede yerel yönetimler konularını gündeme getirdik. Her 3 sempozyumda da gerek kamu gerekse özel sektör temsilcileriyle konunun birçok boyutu gündeme getirilmiştir. Bu çalışmalarda kurumsal desteğini esirgemeyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Tabi bir teşekkürümde sempozyumun düşünülmesi planlanması uygulanması dahil her aşamada katkısı olanlara, düzenleme kurulundaki arkadaşlarıma. Önümüzdeki dönemde benzer çalışmaları sizleri Tarsus'ta ağırlayarak yüz yüze yapabilmeyi, sempozyumun ülkemizde bu alanda sürdürülen çalışmalara katkı sağlamasını ve başarı ile tamamlamasını diliyorum" diye konuştu.

'İş yerlerinde Covid-19 ile mücadele' konusunun ele alındığı sempozyumda, aralarında Bilim Kurulu üyesinin de bulunduğu birçok uzman sunum yaptı. - MERSİN

Tarsus'ta '3. İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu' yapıldı
Tarsus'ta '3. İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu' yapıldı

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Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tarsus, ASDEP, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tarsus'ta '3. İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu' yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarsus'ta '3. İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu' yapıldı - Son Dakika
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