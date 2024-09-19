Tarsus\'ta Asfaltlama Çalışmaları Hız Kazanıyor

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Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Yenice Mahallesi'nde gerçekleştirilen asfaltlama çalışmalarını inceleyerek, "Hedefimiz, Tarsus'u modern bir ulaşım ağı ile donatmak" dedi.

Tarsus Belediyesi, hizmette eşitlik ilkesine bağlı kalarak, tüm mahallelerdeki ihtiyaçları tespit edip, öncelik sırasına göre çözümler üretiyor. Bu süreçte hem şehir estetiğine katkıda bulunmak, hem de vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak amacıyla kapsamlı yol yenileme programı da uygulanıyor. Şehir genelindeki ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını hızlandıran Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Tarsus'un dört bir yanında bozuk yolların yenilenmesi ve trafik akışının düzenlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Yenice Mahallesi'nde gerçekleştirilen asfaltlama işlemlerini yerinde inceleyen Başkan Boltaç, çalışmalara destek verdi. Yenice'deki asfaltlama çalışmalarının büyük bir titizlikle yapıldığını belirten Boltaç, "Tarsus'ta artık işler yolunda. Hedefimiz, Tarsus'u modern bir ulaşım ağı ile donatmak ve her bireyin güvenli, konforlu yollarda seyahat etmesini sağlamak. Tarsus'ta bozuk yol kalmayacak, her mahallemize eşit hizmet sunmak için çalışmalara hız kesmeden devam edeceğiz" dedi. - MERSİN