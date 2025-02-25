Tarsus'ta Dondan Zarar Gören Bölgeler Afet Bölgesi İlan Edilsin Talebi

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Tarsus'ta dondan zarar gören bölgelerin afet bölgesi ilan edilmesi talebi

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, zirai don yaşanan bölgelerde çiftçileri ziyaret etti

Başkan Boltaç: "Bu bölgeyi afet bölgesi ilan etmelerini istiyorum"

MERSİN - Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, kentte etkili olan soğuk hava nedeniyle zirai don yaşanan bölgelerde çiftçileri ziyaret etti. Ekili alanlarda oluşan zararları yerinde inceleyen Başkan Boltaç, "Bütün bölge milletvekillerinin mecliste bu konuyu gündeme getirmelerini, bu bölgeyi afet bölgesi ilan etmelerini istiyorum" dedi.

Başkan Boltaç, çiftçilerle bir araya gelerek yaşanan zarar hakkında bilgi aldı. Üreticilerin karşılaştığı zorlukları dinleyen Boltaç, "Çiftçilerimizin emeği, alın teri bizim için çok kıymetli. Bu toprakları işleyerek üretime katkı sağlayan her bir üreticimizin yanındayız. Yaşanan bu olumsuzlukları birlikte aşacağız" diye konuştu.

"Sadece bu seneyi değil, önümüzdeki seneyi de etkileyecek"

Çiftçinin yaşadığı mağduriyeti anlatan Boltaç, şöyle devam etti:

"Maalesef üzücü bir tabloyla karşı karşıyayız. Yaklaşık 2-3 gündür süren zirai don bütün sert çekirdeklileri, meyveleri, sebzeleri, hatta narenciyeleri vurdu. Yüzde 80 ile 90 oranında önümüzdeki sezona ürün çıkmayacaktır. Bu belki bu bölgenin sorunu olarak görülebilir ama artık Türkiye'nin çok ciddi bir sorunudur. Türkiye'nin ambar deposu olan Çukurova ürün veremeyecektir. Bu sezon belki boş bir sezon geçireceğiz. Sadece bu seneyi değil, önümüzdeki seneyi de etkileyecek bu konu. Çünkü bir sonraki senenin gözleri de yanmış durumda. Dolayısıyla önümüzdeki sene ağaçlar kendini toplamak için çaba sarfedecek. Çiftçimiz 2 sene çok mağdur olacak. Ben sevgili devletimizden, onu yöneten hükümetimizden desteklerini esirgememesini, bu bölgeye gelmelerini, çiftçimizi dinlemelerini ve zarar gören vatandaşlarımızın tespitlerini yapmalarını istiyorum. Bununla ilgili çok acil afet bölgesi ilan edilmesini talep ediyorum."

"Çiftçilerimizin yanında olacağız"

Üreticileri ellerinden geldiğince desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Boltaç, "Belediye olarak biz makro bir destek size sunamayız ama her zaman mikro anlamda çiftçilerimizin yanında olacağız. İnşallah sizin sesiniz olacağız, elimizden geldiğince destek olmayı bir söz olarak veriyorum. Bütün bölge milletvekillerinin de mecliste bu konuyu gündeme getirmelerini, bu bölgeyi afet bölgesi ilan etmelerini istiyorum" dedi.

Tarsus Belediyesi olarak her zaman üreticinin yanında olduklarını vurgulayan Boltaç, çiftçilere yönelik destek mekanizmalarının değerlendirilerek gerekli adımların atılacağını kaydetti. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin önemine dikkat çeken Boltaç, yerel yönetim olarak çiftçilerin karşılaştığı sorunlara çözüm üretmeye devam edeceklerini ifade etti.