Tarsus\'ta Dünya Kız Çocukları Günü Etkinliği

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Tarsus Belediyesi, Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla 'Her Kız Çocuğu Güvende Büyümeyi Hak Eder' konulu farkındalık söyleşisi yapıldı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, "Dünya Kız Çocukları Günü" etkinlikleri çerçevesinde yapılan söyleşi de öğretim görevlisi Öznur Güldağ ve psikolog Pelin Yıldız, çocuğa yönelik ihmal ve istismar ile aile içi sağlıklı iletişim üzerine konuşma yaptı. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte, her kız çocuğunun hakkı olan güvenli büyüme sürecinin önemi vurgulandı.

Katılımcılar, çocukların hakları ve güvenliği hakkında daha fazla bilgi edinmenin yanı sıra, kendi ailelerinde uygulayabilecekleri pratik öneriler de aldılar. - MERSİN