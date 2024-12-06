Tarsus'ta Kadın Muhtarlar Dünya Kadın Hakları Günü'nü Kutladı - Son Dakika
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Tarsus'ta Kadın Muhtarlar Dünya Kadın Hakları Günü'nü Kutladı

Tarsus\'ta Kadın Muhtarlar Dünya Kadın Hakları Günü\'nü Kutladı

Tarsus Belediyesinin düzenlediği etkinlikte, kadın muhtarlar 'Dünya Kadın Hakları Günü'ne dikkat çekerek, kadın haklarının güçlendirilmesi ve sosyal hayata katılımları üzerine vurgularda bulundu. Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, kadınların haklarını kullanabildiği bir gelecek için mücadele edeceklerini belirtti.

06.12.2024 13:56  Güncelleme: 13:57
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Tarsus Belediyesince düzenlenen etkinlikte, kadın muhtarlar 'Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutladı.

Tarsus Belediyesi, kadınların sosyal ve kültürel hayata daha aktif katılımını desteklemek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Kadın muhtarlar, Tarsus Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen program kapsamında, Taşucu MBB Atatürk Evi, Silifke Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi ile MBB Gazi Çiftliğini ziyaret etti. 'Dünya Kadın Hakları Günü'nün önemine dikkat çekilen anlamlı etkinlikte, kadın muhtarların toplumdaki rolü ve kadın haklarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar vurgulandı.

Muhtarlar tarafından memnuniyetle karşılanan etkinlikte, Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının tarihsel önemine dikkat çekildi.

Günün anlam ve önemini vurgulayan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Kadınların özgürce yaşayabildiği, haklarını tam anlamıyla kullanabildiği bir gelecek inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Kadınlarımızla yan yana, omuz omuza yürüyerek Tarsus'u daha güçlü ve adil bir şehir haline getireceğiz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tarsus'ta Kadın Muhtarlar Dünya Kadın Hakları Günü'nü Kutladı - Son Dakika

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