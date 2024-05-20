Tarsus\'ta Kadınlara Bisiklet Eğitimi Verildi

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Tarsus Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Tarsus Kent Konseyi ve Tarsus Bisiklet Topluluğu destekleriyle 60 kadın kursiyere bisiklet eğitimi verildi. Kadınlar hem öğrendi hem de bisiklet kullanmanın keyfini çıkardı.

Tarsus'ta kadınlar deneyimli eğitmenler eşliğinde bisiklet sürmeyi öğrendi. Program boyunca kadınlar, hemcinsleriyle birlikte keyifli vakit geçirme fırsatı buldu. Eğitim sonunda yüzde 95 oranında başarı sağlandı. Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Ayrıca bisiklet sürmenin sağlık üzerindeki olumlu etkileri hakkında da bilgilendirildiler. Tarsus Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, bu tür etkinliklerin devam edeceğini bildirdi. - MERSİN