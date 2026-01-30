Tarsus'ta yağmurdan zarar gören bölgede inceleme - Son Dakika
Tarsus'ta yağmurdan zarar gören bölgede inceleme

30.01.2026 18:27  Güncelleme: 18:29
Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, İlçe Emniyet Müdürü ve Belediye Başkan Yardımcısıyla birlikte etkili yağışların ardından zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu. Yetkililer, yapılan çalışmaları yerinde takip ederek vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.

Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, İlçe Emniyet Müdürü Ali Kaplan ve Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Muzaffer Akkılıç, etkili olan yağışların ardından zarar gören bölgede incelemelerde bulundu.

Yetkililer, yağmurdan etkilenen alanlarda yapılan çalışmaları yerinde takip ederek ekiplerden bilgi aldı. Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, bölgede yürütülen çalışmaları yakından izlediklerini belirterek, genel anlamda ciddi bir sıkıntının bulunmadığını ifade etti.

Belediye ve ilgili kurumların sahada gerekli müdahaleleri sürdürdüğünü vurgulayan yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm önlemlerin alındığını dile getirdi. İncelemelerin ardından çalışmaların ihtiyaç duyulan noktalarda devam edeceği bildirildi. - MERSİN

