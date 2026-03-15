Tarsus'ta Yıldırım 5 Keçiyi Telef Etti

MERSİN'in Tarsus ilçesinde etkili olan sağanak sırasında yıldırım düşen bir ahırdaki 5 keçi telef oldu.

İlçeye bağlı Çavuşlu Mahallesi'nde etkili olan sağanak sırasında besici Adem Çelik'in ahırına, sabah saatlerinde yıldırım düştü. Ahıra giren Çelik, 5 keçisinin telef olduğunu gördü. Çelik, yetkililerden yardım istedi.

Haber: Okan ÇALIŞKAN-Kamera: TARSUS,(Mersin),