Tarsus\'taki zeytin hasadı LÖSANTE\'deki lösemili çocuklar için yapıldı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Dr. Üstün Ezer Zeytin Gen Koruma Alanında bulunan zeytinler hastanede tedavi gören lösemili çocuklar için toplandı.

Mersin'in Tarsus ilçesi, LÖSANTE Hastanesinde tedavi gören çocukların doğal gıdayla beslenmeleri için anlamlı etkinliğe ev sahipliği yaptı. 2022'de açılan Dr. Üstün Ezer Zeytin Gen Koruma Alanında bulunan zeytinler, LÖSEV'e kayıtlı iyileşmiş gençler, yetişkin kanser hastaları ve gönüllüleri tarafından toplandı. Toplanan zeytinler, zeytinyağı haline getirilecek. Hasattan elde edilen doğal zeytinyağı, lösemi ve kanser ile mücadele eden çocuklara tamamen ücretsiz tedavi imkanı sunan ve çocukların en iyi tedavi hizmetine ulaşmasını hedefleyen LÖSANTE Hastanesindeki çocuklara ulaştırılacak. Bu anlamlı proje ile hem çocukların tedavi süreçlerine katkıda bulunulması hem de toplumda dayanışma ve yardımlaşma duygusunun pekişmesi amaçlanıyor. Hasada LÖSEV yönetim kurulu başkan danışmanı Dr. Jülide Arifoğlu, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, LÖSEV'e kayıtlı iyileşmiş gençleri, yetişkin kanser hastaları ve gönüllüleri katıldı.