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Tarsus'un kurtuluşunun 100. yılı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Tarsus'un kurtuluşunun 100. yılı coşkuyla kutlandı

27.12.2021 14:13
Tarsus'un kurtuluşunun 100. yılı coşkuyla kutlandı

Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını düzenlenen törenle coşku ile kutlandı.

Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını düzenlenen törenle coşku ile kutlandı. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, yüzlerce vatandaşla birlikte Kurtuluş Yürüyüşüne katıldı. Başkan Bozdoğan, "Şanlı tarihimize yerini altın harflerle yazdıran 27 Aralık, Tarsus'un onurudur. Bu onuru ilelebet yaşatacak, nesilden nesle aktararak, coşkusunu kuşaklara aktaracağız" dedi.

Mersin'in Tarsus ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla tören düzenlendi. 100. yıl kurtuluş kutlamalarına yüzlerce vatandaş katıldı. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen Kuvayi Milliye Mücahitleri Derneği üyeleri ve vatandaşlar ile kutlamalar başladı. Dernek üyeleri, kendilerini karşılayan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'a Türk Bayrağı hediye ederken, Başkan Bozdoğan ise üyelere çiçek verdi. Daha sonra vatandaşlar ile birlikte Tarsus Belediye Bandosunun çaldığı marşlar eşliğinde Aznakay Parkından törenlerin yapılacağı Cumhuriyet Meydanına kadar Kurtuluş Yürüyüşü gerçekleştirildi.

"27 Aralık, Tarsus'un gururudur"

Cumhuriyet Meydanında yapılan törende, Başkan Bozdoğan, Atatürk Anıtına çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından bir konuşma yapan Bozdoğan, "27 Aralık, Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı. 1921 yılında şehrin topyekun kadınıyla genciyle çocuğuyla ihtiyarıyla Fransız'a karşı verdiği özgürlük mücadelesi, 100. yılında dünyanın en saygın anma törenlerinden birisi olup çıkmıştır. 100 yıl önce onca imkansızlık, onca çaresizlik ve yokluk içinde kazanılan bu zafer, 10 bin yıllık şehrimizin onur mücadelesinin en önemli ve en değerli sürecini teşkil etmektedir. 100 yıllık kentli olma bilincinin en güzel örneklerinden birisi olan Tarsus'un, ismiyle, kahramanlıklarıyla, destanlarıyla yüzyıllar boyunca yaşayacağı, onlarca yüzyıl dönümü kutlayacağı için gurur duyuyoruz" diye konuştu.

"Bu unutulmaz mücadele, yolumuzu aydınlatan en mukaddes değerdir"

"Tarsus halkının, düşman birliklerine karşı her mevzide verdiği unutulmaz mücadele, bugün bu topraklarda yolumuzu aydınlatan en mukaddes değerdir" diyen Bozdoğan, bu değerler toplamının, Tarsus'u kurtuluş destanlarının başköşesine ve tarihin en anlamlı mücadeleleri arasında saygın bir yere koyduğunu söyledi. Bozdoğan, "21 Aralık 1921'den günümüze, aziz topraklarımızda daima birlik ve beraberlik içinde yaşamış, bu tarihe canlı tanıklık etmiş, toplumun her kesiminden hemşehrimizi saygıyla anıyorum. Kurtuluşumuzun tarihe altın harflerle yazılmasında kan dökerek ruhlarını teslim etmiş tüm şehitlerimizi, büyük bir özlem ve saygıyla anıyorum. Ülkemizin tam bağımsızlığı ve bütünlüğünü sağlama gayretiyle ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimizi saygıyla sanıyorum. Anadolu'nun işgallere başkaldıran şehrinden, nice yüzüncü yıl kutlamalarında birlikte olmak, birlikteliğini dostluğun ve kardeşliğin sıcaklığıyla buluşmak ümidiyle, saygı ve selamlarımı iletiyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Tarsus'un kurtuluşunun 100. yılı coşkuyla kutlandı
Tarsus'un kurtuluşunun 100. yılı coşkuyla kutlandı
Tarsus'un kurtuluşunun 100. yılı coşkuyla kutlandı
Tarsus'un kurtuluşunun 100. yılı coşkuyla kutlandı
Tarsus'un kurtuluşunun 100. yılı coşkuyla kutlandı

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Haluk Bozdoğan, Mersin, Aralık, Tarsus, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tarsus'un kurtuluşunun 100. yılı coşkuyla kutlandı - Son Dakika


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