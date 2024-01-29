Tartıştığı kişiyi vurmak isterken başkasını vurdu

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla vurmak isteyen şahısın silahından çıkan kurşun yoldan geçen başka birini yaraladı.

İlçe merkezinde meydana gelen olayda, isimlerini öğrenilemeyen iki kişi arasında tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada taraflardan biri yanında bulunan silahı ateşlemesi neticesinde çıkan kurşun, o sırada yoldan geçen İ.K.'ye isabet etti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.