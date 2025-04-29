Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yönetimine Seçildi

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin yönetim kuruluna seçildi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin 7. Olağan Genel Kurulu İstanbul'da gerçekleşti. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen genel kurulda mevcut başkan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay yeniden TDBB başkanlığına seçilirken Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'da birlik yönetimine seçildi.

Genel Kurula, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir ve çok sayıda davetli katıldı.

Konuyla ilgili konuşan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, "Bu dayanışma, gönül coğrafyamızın temelini oluşturan bir güç ve ortak geleceğimizin en sağlam teminatıdır. Türk dünyasının dört bir yanından gelen belediye başkanlarımızla aynı ortamda bir araya gelmemiz, bizlere tarihimizin yüklediği büyük sorumluluğun bilincinde olduğumuzu açıkça göstermektedir. Cumhurbaşkanımız, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne uzanan gönül köprüsünün mirasçıları olduğumuzu dile getirerek, Türk dünyasının köklü geçmişinden ilham alarak geleceğe yön verecek stratejik bir vizyon ortaya koymuştur. Bizler de, TDBB çatısı altında bu vizyonu sahiplenerek Sayın Cumhurbaşkanımızın hedeflerine güçlü bir şekilde katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

TDBB Başkanı Altay, genel kurulun ardından düzenlenen ilk yönetim kurulu toplantısına katıldı. Tüm birlik üyelerine teşekkür eden Başkan Altay, "Yeni dönemde görev alan arkadaşlarıma başarılar diliyor, önceki dönemde görev alanlara ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU