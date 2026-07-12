2 bin yıllık gelenek yeniden yaşatılacak: Gökırmak Çayı sandallarla renklenecek - Son Dakika
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2 bin yıllık gelenek yeniden yaşatılacak: Gökırmak Çayı sandallarla renklenecek

2 bin yıllık gelenek yeniden yaşatılacak: Gökırmak Çayı sandallarla renklenecek
12.07.2026 10:30  Güncelleme: 10:52
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, Pompeiopolis Antik Kenti kazılarında ortaya çıkan bulgular ışığında, Gökırmak Çayı'nda 2 bin yıl önceki gibi sandallarla seyahat imkanı sunacak bir proje hayata geçiriliyor. Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, projenin Tarım ve Orman Bakanlığı ile DSİ'ye sunulduğunu ve onaylanması halinde bölgeye önemli bir sosyal ve turistik değer katacağını belirtti.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde gerçekleştirilecek proje ile 2 bin yıl önce Pompeiopolis Antik Kenti'nde yaşayanların sandallarla seyahat ettiği Gökırmak Çayı, yeniden sandallarla renklenecek.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Zımbıllı Tepe mevkiindeki tarihi Paflagonya bölgesinin başkenti olan Pompeiopolis Antik Kenti kazılarında, ilçe merkezinden geçen Gökırmak Çayı'nda 2 bin yıl öncesinde sandallarla dolaşıldığı belirlendi. Bunun üzerine Taşköprü Belediyesi tarafından Gökırmak Çayı'nda 2 bin yıl önceki manzarayı günümüze taşımak amacıyla proje geliştirildi. Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ın talimatıyla hazırlanan proje, Tarım ve Orman Bakanlığı ile DSİ 23. Bölge Müdürlüğüne sunuldu. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte 2 bin yıl öncesinde olduğu gibi Gökırmak Çayı2nın üzerinde sandallarla seyahat etme imanı oluşacak.

"Güzel bir alanın ortaya çıkacağını ifade edebilirim"

Proje hakkında bilgilendirmede bulunan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, "Benim hayalim, Cenab-ı Allah inşallah kısmet ederse, Gökırmak üzerinde bir bent oluşturmak. Biz burada suyu Gökırmak'ta belli bir noktada şişirip, buranın sağ ve solunda düzenleme alanlarını tamamladıktan sonra tarihi köprünün o bölgeyi gerçekten özel bir alan olarak dönüştürmek istiyoruz. Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Bakanımızla temas halindeyiz. Projenin niteliği bu anlamda inceleniyor. İnşallah olumlu netice alırsak, Taşköprü için hem yaşam hem de sosyal donatı olarak çok önemli bir katma değer oluşturacağını düşünüyorum. Ayrıca ören yeri olarak hizmete girdiğinde Pompeiopolis Antik Kentine gelen ziyaretçilerin istirahat edebilecekleri sosyal donatı olarak da gerçekten güzel bir alanın ortaya çıkacağını ifade edebilirim" dedi.

"Bu kazılarda ortaya çıkan bir verimizdir"

2 bin yıl önce Gökırmak Çayı üzerinde sandallarla dolaşıldığının belirlendiğini ifade eden Başkan Arslan, "Bu kazılarda ortaya çıkan bir verimizdir. İnşallah bu Gökırmak üzerinde yapacağımız şişirme ile suyun yükseltilmesi ile burada da yine su sporları veya su eğlenceleri açısından da önemli bir hizmet vermiş olacağız. Pompeiopolis Antik Kenti'ni geliştirme ile ilgili, iyileştirme ile ilgili bir proje çalışmamızın da yakında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ile startını vereceğiz" diye konuştu.

İlçede sosyal yaşamın gelişimine katkı sağlamak için projeler yürüttüklerini kaydeden Başkan Arslan, "Bizim devam eden 2,5 kilometrelik bir bisiklet yolu projemiz var. İnşallah onu da kademe kademe, yüzde 50'lik bölümünün kaba inşaat yapımına tamamladık. Sağında, solundaki ki asfalt donatılarımız bitti. İnşallah orası da hayata geçtiğinde Taşköprü'nün çehresi bir bambaşka noktaya evrilecek" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 2 bin yıllık gelenek yeniden yaşatılacak: Gökırmak Çayı sandallarla renklenecek - Son Dakika

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