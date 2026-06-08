Taşlık Mahallesi'nde Bahar Şenliği Coşkusu - Son Dakika
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Taşlık Mahallesi'nde Bahar Şenliği Coşkusu

Taşlık Mahallesi\'nde Bahar Şenliği Coşkusu
08.06.2026 10:09
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Taşlık Mahallesi'nde kadınların kurduğu folklor ekibi, geleneksel şenlikte büyük ilgi topladı.

Eskişehir'in kırsal Taşlık Mahallesi'nde düzenlenen geleneksel Bahar Şenliği'nde kadınların imece usulü kurduğu folklor ekibinin gösterisi yoğun ilgi gördü.

Seyitgazi ilçesine bağlı mahallede 6 kişilik kadın grubu, yaklaşık 6 ay boyunca hiçbir dış destek almadan, kendi imkanlarıyla prova yaparak şenliğe hazırlandı. Kostümlerinden diğer tüm şenlik maliyetlerine kadar her detayı kendi bütçeleriyle imece usulü karşılayan Taşlık kadınları, köy tarihinde bir ilki gerçekleştirmenin gururunu yaşadı. Geleneksel ve göz alıcı bindallı kostümleri, ellerinde kaşıkları ve teşekkür belgeleriyle şenlik alanını dolduran vatandaşı selamlayan ekip, sergiledikleri halk oyunları performansıyla büyük beğeni topladı.

Kendilerini eğiten hocalarına çiçek takdim ettiler

Gösterinin en renkli anlarından biri ise, Taşlık Mahallesi Muhtarı'nın oyunun tam ortasında sahneye gelerek içi şeker dolu bir testiyi kırması oldu. Testiden saçılan şekerler şenliğe katılan çocukları ve misafirleri neşelendirdi. Sahne performansının tamamlanmasının ardından ekip üyeleri, kendilerini eğiten hocaları Türkan Kurt Dinç'e şenlik alanında çiçek takdim ederek teşekkürlerini sundular. Taşlık meydanını dolduran yüzlerce vatandaş, köyün kültürünü ve kadınların azmini taçlandıran bu gurur tablosunu uzun süre ayakta alkışladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Taşlık Mahallesi'nde Bahar Şenliği Coşkusu - Son Dakika

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