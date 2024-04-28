Taşova Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi Türkiye Şampiyonu oldu

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RAFET ÖZTÜRK

(AMASYA) - Okullar Arası Küçükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda, Taşova Belediyesi Spor Kulübü ve Atatürk Ortaokulu güreşçisi Kaan Buğra Yüksel, Türkiye Şampiyonu oldu.

Edirne'de düzenlenen Küçükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Amasya'nın Taşova ilçesinden, Taşova Belediyesi Spor Kulübü ve Atatürk Ortaokulu güreşçileri de katıldı. Taşova Belediyesi Spor Kulübü ve Atatürk Ortaokulu öğrencisi Kaan Buğra Yüksel 44 kilogram kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu, Berat Öztürk ise 52 kilogram kategorisinde Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Küçükler Türkiye Birinciliği için 69 ilden toplamda 513 sporcu, Edirne Mimar Sinan Spor Salonunda büyük bir mücadele verdi.

Amasya Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Okan Aydın ve Antrenöri Abdulkadir Duyum, öğrencilerini başarılarından dolayı kutladıklarını ifade etti.