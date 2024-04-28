Taşova Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi Türkiye Şampiyonu oldu - Son Dakika
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Taşova Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi Türkiye Şampiyonu oldu

Taşova Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi Türkiye Şampiyonu oldu

Okullar Arası Küçükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Taşova Belediyesi Spor Kulübü ve Atatürk Ortaokulu güreşçisi Kaan Buğra Yüksel, Türkiye Şampiyonu oldu. Yarışmada Berat Öztürk ise Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

28.04.2024 18:25  Güncelleme: 18:28
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RAFET ÖZTÜRK

(AMASYA) - Okullar Arası Küçükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda, Taşova Belediyesi Spor Kulübü ve Atatürk Ortaokulu güreşçisi Kaan Buğra Yüksel, Türkiye Şampiyonu oldu.

Edirne'de düzenlenen Küçükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Amasya'nın Taşova ilçesinden, Taşova Belediyesi Spor Kulübü ve Atatürk Ortaokulu güreşçileri de katıldı. Taşova Belediyesi Spor Kulübü ve Atatürk Ortaokulu öğrencisi  Kaan Buğra Yüksel 44 kilogram kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu, Berat Öztürk ise 52 kilogram kategorisinde Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Küçükler Türkiye Birinciliği için 69 ilden toplamda 513 sporcu, Edirne Mimar Sinan Spor Salonunda büyük bir mücadele verdi.

Amasya Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Okan Aydın ve Antrenöri Abdulkadir Duyum, öğrencilerini başarılarından dolayı kutladıklarını ifade etti.

Kaynak: ANKA

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