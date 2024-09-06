Taşova Kaymakamı Esençay Kasabası'nı ziyaret etti - Son Dakika
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Yerel

Taşova Kaymakamı Esençay Kasabası'nı ziyaret etti

Taşova Kaymakamı Esençay Kasabası\'nı ziyaret etti

Taşova Kaymakamı İmran Demirel, yıllar sonra tekrar belde olan Esençay Kasabası'nı ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla konuşan Kaymakam Demirel, 'Herhangi bir derdinizde ve sıkıntınızda gelebilirsiniz, kapımız her daim açık' dedi.

06.09.2024 13:43  Güncelleme: 13:45
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Taşova Kaymakamı İmran Demirel, yıllar sonra tekrar belde olan Esençay Kasabası'nı ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla konuşan Kaymakam Demirel, "Herhangi bir derdinizde ve sıkıntınızda gelebilirsiniz, kapımız her daim açık" dedi.

6 Aralık 2012'de yürürlüğe giren 6360 sayılı Belediye Kanunu ile 2011 verilerine göre nüfusları 2 binin altında olduğu için Esençay Kasabası, köy statüsüne düşürülmüştü. Bu bağlamda, 10 belde de kapatılarak köy statüsüne alınmış ve muhtarlık olmuştu. Esençay Kasabası halkı karara karşı açtığı davada, Ankara 13. İdare Mahkemesi'nde 6 Haziran 2024 tarihi itibarıyla dava konusu işlemin iptali yönünde bir karar alındı. Yıllar süren yargı sürecinin ardından yürütmeyi durdurma kararı verildi. Yeniden belde statüsünü kazanan Esençay'a ise yine aynı belde halkından Amasya Valiliği Yazı İşleri Müdürü Salim Akbaş, kayyum belediye başkanı olarak atandı.

Kaymakam İmran Demirel, Esençay Belediyesi'ne hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirerek Belediye Başkanı Salim Akbaş ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların taleplerini dinleyen Kaymakam Demirel, "Herhangi bir derdinizde ve sıkıntınızda, kederinizde gelebilirsiniz, biz zaten buralardayız. Kapımız her daim açık. Bize gelemeyene biz geliyoruz. Amacımız hizmeti vatandaşın ayağına getirmek. Aradaki mesafeler kalktı. Devlet-millet kaynaşması böyle olur. Onun için buradayız" ifadelerini kullandı. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Taşova Kaymakamı Esençay Kasabası'nı ziyaret etti - Son Dakika

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