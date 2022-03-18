Tatile gelip ülkesine dönemedi, gözyaşları arasında yardım istedi - Son Dakika
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Tatile gelip ülkesine dönemedi, gözyaşları arasında yardım istedi

18.03.2022 10:39
Tatile gelip ülkesine dönemedi, gözyaşları arasında yardım istedi

Antalya'nın Serik ilçesinde tatildeyken Ukrayna-Rusya arasında çıkan savaş nedeniyle ülkesine geri dönemeyen Ukraynalı aile, savaşın sona ermesini bekliyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde tatildeyken Ukrayna- Rusya arasında çıkan savaş nedeniyle ülkesine geri dönemeyen Ukraynalı aile, savaşın sona ermesini bekliyor. Çok sevdikleri yakınlarına kavuşmanın hayaliyle ülkelerinden uzak kalan Ukraynalı aileye kalabilecekleri ev ve çocuklarının okuması için okul imkanı sağlandı. Savaşın ilk çıktığı anda otelde tatilde olduklarını belirten, 1 aydır göremediği ailesi ve Ukrayna halkı için tedirgin olduklarını belirten İrina Salomakha, gözyaşları içinde "Lütfen Ukrayna'nın üzerinden uçakların geçmesine izin vermeyin" çağrısında bulundu.

"Kesinlikle beklemiyorduk"

Böyle bir durumu beklemediklerini belirten İrina Salomakha, "Sabah oteldeyken babam aradı. Sabah başlamış çatışma. Biz burada oteldeydik. Haberi aldığımızda saat 5 gibiydi. Bunu kimse beklemiyordu kesinlikle. Korku, dalgınlık hissettim. Annem, babam kız kardeşim yani bütün ailem, akrabalarım orada. Yaklaşık 1 aydır göremiyorum. Savaş biterse ilk yapmak istediğim buluşup ailemi görmeyi istiyorum. Şu an ailecek burada kalıyoruz. Ben, eşim oğlum ev kiraladık burada. Çünkü eve dönme şansımız yok, burada kalmak zorundayız. Lütfen Ukrayna'nın üzerinden uçakların geçmesine izin vermeyin" diye konuştu.

"Türk halkına minnettarız"

Çocuklarının okula başladığını söyleyen Alexandr Salomakha, "Hayatım tabi ki bozuldu, hepimiz korktuk. Yani hayatımız yıkıldı. Arkadaşlarımız, akrabalarımız ve halkımız için çok korktuk. Biz savaş çıkabileceğini tahmin ediyorduk ama son ana kadar inanmıyorduk. Bizim canlarımız orada. Eğer biz de orada olsaydık halkımız ve ülkemiz için her şeyi yapacaktık. Burada çevremizde olan Türk halkına minnettarız. Çok iyi bir ev bulmaya yardımcı oldular. Çocuğumun okuması için imkan sundular. Türkiye'ye de aynı evimizdeki gibi normal bir yaşam sundukları için minnettarız. Gerçekten teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Tatile gelip ülkesine dönemedi, gözyaşları arasında yardım istedi
Tatile gelip ülkesine dönemedi, gözyaşları arasında yardım istedi
Tatile gelip ülkesine dönemedi, gözyaşları arasında yardım istedi
Tatile gelip ülkesine dönemedi, gözyaşları arasında yardım istedi
Tatile gelip ülkesine dönemedi, gözyaşları arasında yardım istedi
Tatile gelip ülkesine dönemedi, gözyaşları arasında yardım istedi
Tatile gelip ülkesine dönemedi, gözyaşları arasında yardım istedi

YORUMLAR
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Antalya, Ukrayna, Rusya, Savaş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tatile gelip ülkesine dönemedi, gözyaşları arasında yardım istedi - Son Dakika


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