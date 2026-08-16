Tatlıcı Genç, Hayalini Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Tatlıcı Genç, Hayalini Gerçekleştirdi

Tatlıcı Genç, Hayalini Gerçekleştirdi
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İbrahim Çoban, evlenmek için cookie kültürü üzerine kendi işini kurdu ve tatlı üretmeye başladı.

Konya'da sevdiği kızla evlenebilmek için çocukluk hayali olan tatlıcılığı meslek edinen genç, kendi iş yerini açtı.

Üniversite sonrası yaşadığı işsizlik sürecinin ardından kendi işini kurmaya karar verdiğini anlatan 27 yaşındaki İbrahim Çoban, farklı ülkelerdeki cookie kültürünü araştırarak Türk damak tadına uygun tarif geliştirdiğini söyledi. Ürünlerini önce sosyal medyada satışa sunan Çoban, 6 ay sonra kendi iş yerini açtı. 28 ay önce karşılaştığı kadınla evlenebilmek için kendi markasını kurduğunu belirten İbrahim Çoban, "Buralara gelene kadar üniversiteden mezun olduktan sonra 2 yıl bir işsizlik süreci yaşadım. Bununla beraber artık evlenebilmemiz için bir iş yapmaya karar verdim ve ne yapabilirim diye bakarken çocukluk hayalim olan tatlı üzerine bir iş yapmaya karar verdim. Devamında nasıl bir şey üzerine yoğunlaşmaya karar verdiğimde Avrupa, Amerika ve Arap Yarımadası ve Orta Asya'ya baktığım zaman bir cookie kültürü olduğun gördüm. Bununla beraber neden Türkiye'de bir cookie kültürü olmasın, neden buna benzer ürünler çıkmasın diye araştırdığım zaman aslında bir cevap bulamadım. Kurabiye ve cookie aslında birbirlerine çok yakın bir ürün olarak birbirine bağdaştırabileceğimiz ürünler tabii ama kendi aralarında bir farklılıkları mevcut. Bununla beraber cookie üzerine araştırmalara giriştim. 300'den fazla denemeyle beraber ilk başta bunu sosyal medya üzerinden satmayla başladım. Biraz ürünü tanıtmak için farklı görseller, farklı ürünler ortaya çıkartarak insanlara biraz ürünü tanıtmaya başladım. İnternetten, sosyal medya üzerinden devam ettikten sonra 6 ay sonra dükkanımız nasip oldu ve bu lezzeti insanlara tanıtmak için elimden geleni yapıyorum" dedi.

Cookie yapmaya karar vermeden önce internetten tariflere baktığını söyleyen İbrahim Çoban, "Avrupa'daki cookie reçetelerine, Amerika'daki reçetelere, bunları harmanlayarak bizim Türk damak tatlarına uygun bir cookie reçetesi ortaya koymak için 300'e yakın deneme ortaya sundum. Bu çevremdekilerden, arkadaşlarımdan, ailemden geri dönüşler ile son denemelerimde nihai sonuca ulaştık. Ürünün yapım aşamasına değinecek olursak da şeker ve tereyağı ilk başta karıştırdıktan sonra üzerine yumurta ve vanilya üstü gelmekte. Devamında un ve bazı benim küçük sırlarım olan karışımları da ekledikten sonra en son içerisine ne ile yapmak istiyorsak çikolata, Antep fıstıklı veya farklı ne ile yapacaksak o ürünleri katıyoruz, karıştırıyoruz. Dinlendirip derin dondurucuda beklettikten sonra pişirme süreciyle ürünü servis ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sıfırdan kendi markasını kurmak isteyenlere tavsiyelerde bulunan Çoban, "Kesinlikle denemekten çekinmesinler çünkü genciz ve güzel bir şeyler üretmekten ülkemize katkı sağlamaktan veya ortaya güzel bir şeyler çıkartmaktan asla çekinmesinler. Aklınıza gelmeyecek işlerden, aklınıza gelmeyecek şeyler doğabilir. Bu yüzden asla denemekten çekinmeyin. Elinizde küçücük bir fırsat varsa bile sonuna kadar gitmenizi tavsiye ederim" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tatlıcı Genç, Hayalini Gerçekleştirdi - Son Dakika

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